'Home and Away': week 3 (2020) - PREVIEW

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 13 januari 2020 - aflevering 7088

Brody en Simone zetten de volgende stap in hun relatie. Colby vraagt Raffy en Ryder om Bella gezelschap te houden. Leah en Justin blijven stiekem afspreken, maar hoelang kunnen ze dit nog geheimhouden?



Dinsdag 14 januari 2020 - aflevering 7089

Raffy vermoedt dat er iets aan de hand is tussen Leah en Justin. Ondertussen vragen zij zich af of ze ooit meer kunnen zijn dan 'friends with benefits'. Maggie breekt zich het hoofd over de rol die ze speelde in de scheiding van Ziggy en Brody.



Woensdag 15 januari 2020 - aflevering 7090

Tori neemt een beslissing wat betreft Robbo. Justin vraagt zich af of hij stilaan gevoelens begint te krijgen voor Leah. Na een oefensessie met Mason ziet Jett de toekomst somber in.



Donderdag 16 januari 2020 - aflevering 7091

Justin en Leah proberen af te spreken, maar hun pogingen worden steeds gedwarsboomd. Na Tori neemt ook Jasmine een beslissing wat betreft Robbo.



Vrijdag 17 januari 2020 - aflevering 7092

Willow blijft het moeilijk hebben met de gevoelens die Dean heeft voor Ziggy. Justin twijfelt of hij en Leah wel op dezelfde golflengte zitten.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

