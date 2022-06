'Home and Away': week 24 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 13 juni 2022 - aflevering 7619

Ziggy probeert Tane duidelijk te maken dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken. Na een discussie met Mia besluit Ari op de lappen te gaan. De volgende ochtend kan hij Mia nergens vinden. Tori is aangenaam verrast door een romantisch gebaar van Christian.

Dinsdag 14 juni 2022 - aflevering 7620

Nikau ontwaakt en haast zich naar het autowrak, waar hij Mia en Dean bewusteloos aantreft. Hij slaagt erin om Mia te wekken, maar Dean geeft geen kick. Ondanks zijn verwondingen gaat Nikau op zoek naar hulp. Ondertussen laait de romantiek op tussen Tori en Christian. Ari is nog steeds op zoek naar Mia.

Woensdag 15 juni 2022 - aflevering 7621

Terwijl Dean amper bij bewustzijn is, probeert Mia het autowrak te stabiliseren. Nikau is erin geslaagd om alarm te slaan en dr. Logan Bennet arriveert per helikopter op de plaats van het ongeval. Dean blijkt interne bloedingen te hebben en moet met spoed geopereerd worden. Er is echter geen tijd te verliezen en dus besluit dr. Bennet om ter plekke een bloedtransfusie te verrichten. Aan de romantische dag van Tori en Christian komt abrupt een einde. Een telefoontje zet de wereld van Ari op z'n kop.

Donderdag 16 juni 2022 - aflevering 7622

Ziggy en Tane vernemen het nieuws over het auto-ongeval en haasten zich samen met Chloe en Bella naar het ziekenhuis. Het verdriet van Ari en Mia is groot na het verlies van hun baby. De levens van Dean en Nikau hangen aan een zijden draadje. Nu Christian en Tori vastzitten in het ziekenhuis, besluiten Justin en Leah zelf te genieten van alle romantische verrassingen die Christian voor Tori in petto had.

Vrijdag 17 juni 2022 - aflevering 7623

Ziggy brengt Dean zonder medeweten van Tane een bezoek in het ziekenhuis. Die laatste betrapt haar vervolgens op een leugen. Kan Ziggy haar gevoelens voor Dean nog langer onderdrukken? De operatie van Nikau verloopt niet zoals Christian het in gedachten had. Tussen Alf en Kieran blijft de sfeer gespannen.

