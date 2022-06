'Home and Away': week 23 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 6 juni 2022 - aflevering 7614

De tentoonstelling van Bella en Emmett gaat van start en blijkt meteen een schot in de roos. Irene, Mackenzie, Ziggy en Dean zijn allemaal naar de stad afgezakt om Bella te steunen. Nikau onderneemt een nieuwe poging om het goed te maken met Bella. Tussen Leah en Justin lijkt het eindelijk terug de goede kant op te gaan.

Dinsdag 7 juni 2022 - aflevering 7615

Bella heeft het gehad met alle commotie en vraagt Mackenzie en Ziggy om haar naar huis te brengen. Emmett heeft goed nieuws over de verkoop van haar foto's. Ziggy biecht aan Mackenzie op dat ze Dean gekust heeft. Een opmerking van Nikau doet Tane twijfelen aan zijn relatie met Ziggy. Marilyn leert Chloe de kneepjes van het vak, of is het andersom? Alf probeert Kieran zoveel mogelijk te ontlopen en geeft aan Roo toe dat hij hem nog steeds niet vertrouwt.

Woensdag 8 juni 2022 - aflevering 7616

Tane excuseert zich bij Dean voor het gedrag van Nikau, maar probeert ondertussen ook om hem de waarheid te laten opbiechten over de gebeurtenissen in de stad. Alf maakt plannen om het huis van Martha te renoveren. Ryder breekt zich ondertussen het hoofd over een manier om Alf zo snel mogelijk terug te betalen. Iedereen maakt zich zorgen om Nikau, met wie het van kwaad naar erger blijft gaan.

Donderdag 9 juni 2022 - aflevering 7617

Irene maakt zich zorgen om Bella. Er hangt spanning in de lucht tussen Cash en Jasmine. Na een gesprek met Ryder besluit Bella dat het tijd is om de confrontatie met Nikau aan te gaan. Justin en Leah herwerken samen het nummer dat Christian schreef voor Tori.

Vrijdag 10 juni 2022 - aflevering 7618

Ari en Mia brainstormen over namen voor de baby wanneer Mia telefoon krijgt van Jasmine, die haar vertelt over een incident tussen Nikau en Bella. Cash is er met zijn hoofd niet bij na de afwijzing van Jasmine. Dankzij Murray krijgt hij echter meer inzicht in haar reactie. Roo probeert Alf en Kieran te verzoenen door een familiebarbecue te organiseren.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.10 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!