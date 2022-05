'Home and Away': week 20 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 16 mei 2022 - aflevering 7599

John kan zijn oren niet geloven wanneer hij verneemt dat Justin in verdenking werd gesteld in het onderzoek naar de dood van Susie. Samen met Stephen trekt hij naar het politiekantoor. Cash begint steeds meer vraagtekens te plaatsen bij de goede bedoelingen van Stephen. Sienna blijft Bella en Nikau bespelen. Mia is doodop. Ari en Chloe besluiten enkele administratieve taken voor hun rekening te nemen, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Ari neemt een grote beslissing.

Dinsdag 17 mei 2022 - aflevering 7600

Roo licht Alf eindelijk in over de terugkeer van Kieran, maar krijgt niet de reactie waarop ze had gehoopt. Leah begint te twijfelen aan de onschuld van Justin. Tane maant Nikau aan om Bella de waarheid te vertellen.

Woensdag 18 mei 2022 - aflevering 7601

Bella is compleet van slag na het nieuws van Nikau. Het komt tot een aanvaring met Sienna en Dean en Tane moeten tussenbeide komen. Leah gelooft niet langer in de onschuld van Justin en zoekt troost bij Stephen. Daar doet ze een verrassende ontdekking. Amy is er zo goed als zeker van dat Justin de moordenaar van Susie is, maar Cash maant haar aan om andere pistes nog niet van tafel te vegen.

Donderdag 19 mei 2022 - aflevering 7602

Ari en Mia ontdekken de waarheid omtrent Nikau en Bella en proberen hem zo goed mogelijk op te vangen. Sienna dreigt ermee om Nikau aan te klagen voor contractbreuk. John krijgt een onrustwekkende sms van Leah en haast zich naar het politiekantoor. Stephen biecht ondertussen aan Leah op hoe Susie om het leven kwam. Bella krijgt steun van Emmett, die haar aanspoort om niet bij de pakken te blijven zitten.

Vrijdag 20 mei 2022 - aflevering 7603

Ryder en Chloe hebben een andere mening over de situatie tussen Bella en Nikau en wanneer Bella langskomt om enkele spullen op te halen, krijgt ze de wind van voren van Chloe. Alf keert onverwacht vroeger terug naar Summer Bay en maakt Roo duidelijk dat hij Kieran niet in de buurt van Martha wil. Emmett en Mackenzie hebben een goed gesprek.

