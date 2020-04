'Home and Away': week 17 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Maandag 20 april 2020 - aflevering 7158

Irene probeert zich sterk te houden. Het leven van Robbo, Jasmine en Tori staat volledig op zijn kop door de voorbije gebeurtenissen. Justin en Mason krijgen de kans om met Tori te praten wanneer Lance enkele spullen van haar komt ophalen.

Dinsdag 21 april 2020 - aflevering 7159

Dean komt in de problemen door Mackenzie. Raffy voelt zich eenzaam nu Ryder zo vaak aan het werk is en John en Marilyn vaak op bezoek gaan bij Jett. Ziggy en Maggie maken zich zorgen over Ben.

Woensdag 22 april 2020 - aflevering 7160

Dean probeert het hoofd koel te houden terwijl de ware aard van Rick naar boven komt. Raffy vraagt John om de shiften van Ryder in de sapjesbar over te nemen.

Donderdag 23 april 2020 - aflevering 7161

Ben wordt opgepakt nadat er drugs werden gevonden in zijn surfplanken en alle bewijsmateriaal in zijn richting wijst. Irene loopt nog steeds op de tippen van haar tenen.

Vrijdag 24 april 2020 - aflevering 7162

Ziggy doet een bekentenis aan Dean. Maggie vindt geen bewijzen die het verhaal van Ben kunnen staven. Het ziet er niet goed uit voor hem. Ook tussen Dean en Rick lijkt het van kwaad naar erger te gaan.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

