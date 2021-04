'Home and Away': week 16 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 19 april 2021 - aflevering 7366

Mackenzie en Bella zijn verrast wanneer ze de Parata's in Summer Bay aantreffen. Ari vertelt hen wat er is gebeurd op de luchthaven. Bella besluit Nikau, tegen de wil van Colby in, op te zoeken. Tane gaat de confrontatie aan met Colby. Maggie en Ben plannen hun vertrek naar Italië. Ze hebben een verrassing voor Ziggy en Dean.

Dinsdag 20 april 2021 - aflevering 7367

Door hun financiële zorgen komt het opnieuw tot een aanvaring tussen Ari en Tane. Zal Tane terugkeren naar het misdaadmilieu? Alf en Leah organiseren een afscheidsfeestje voor Ben en Maggie. Dean en Ziggy nemen een beslissing over een eventuele verhuis naar het Astoni-huis. Ben schenkt zijn zaak aan Dean. Woensdag 21 april 2021 - aflevering 7368

Alf verrast Ben en Maggie met een afscheidslunch waarop al hun vrienden aanwezig zullen zijn. Ziggy heeft het er moeilijk mee dat ze geen tijd meer alleen kan doorbrengen met haar ouders. Marilyn schrikt als ook John dankzij de hulp van Ben en Justin bij de lunch opdaagt. Ziggy neemt een beslissing over haar toekomst. Donderdag 22 april 2021 - aflevering 7369

Irene vangt een radeloze Marilyn op nadat zij aan John opbiechtte dat ze niet meer van hem houdt. John trekt zijn conclusies. Willow en Jasmine lichten Irene in over wat er is gebeurd in de Diner en met baby Grace. Tori krijgt de foto's van Jasmine en Grace voor de reclamecampagne van de fitness onder ogen en confronteert Jasmine hiermee. Zij wimpelt het hele gedoe af als een één groot misverstand. Justin waarschuwt Tori voor het manipulatieve gedrag van Jasmine. Tori vraagt raad aan Colby. Vrijdag 23 april 2021 - aflevering 7370

De stoppen slaan door bij Jasmine wanneer Colby haar vraagt om de reclamecampagne stop te zetten. Wanneer vervolgens ook haar gedrag in de chatroom aan het licht komt, besluit Tori om Jasmine voorgoed uit haar leven en dat van Grace te bannen. Bella blijkt een grote steun te zijn voor Nikau. Irene stelt Marilyn voor om thuishulp voor John in te schakelen. 'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!