'Hoffman Family Gold' maandag te zien op Discovery

Todd Hoffman is terug! De Gold Rush-goudzoeker van het eerste uur, stopte in 2018 nog gedesillusioneerd, maar wil nu toch weer de gok wagen.

Een vriend van hem kocht enkele jaren geleden een groot stuk land in Alaska, maar had met zijn onervaren crew en slecht materiaal tot nu toe geen succes. Vandaar dat hij de hulp inschakelt van Todd die de mijnrechten voor de komende tien jaar kan bemachtigen als het hem dit seizoen lukt om voldoende goud te vinden. Zijn tijd is beperkt, want hij heeft slechts zes weken tot de winter begint. Wordt dit zijn gouden comeback? De ervaren goudzoeker weet als geen ander dat er geen zekerheden zijn in de goudindustrie en dat succes net zo makkelijk kan omslaan in teleurstelling. Toch is hij als altijd optimistisch en pakt hij dit avontuur met beide handen aan!

'Hoffman Family Gold', vanaf maandag 2 mei om 20.30 uur op Discovery.