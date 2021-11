Hoelang kunnen de 9 overgebleven voortvluchtigen nog zonder contact met hun geliefden?

200 uur. De 'Klopjacht' is halfweg. In de vorige aflevering kon Julie de speurders op een dwaalspoor zetten. Maar het mocht niet baten. Na nog een gewaagde sprong over de haag van haar schuilplek, hielden de speurders voet bij stuk en konden ze haar vatten in een garage.

Voor Laid en Cif, Guilian, Rudy en Louise, Wies en Tom & Stacey en Gianni gaat het intense kat-en-muisspel met de speurders volop door. Ze hebben geen idee of de speurders dichtbij of veraf zijn. Na ongeveer 200 uur onder de radar te verdwijnen, begint het gemis van familie en vrienden bij enkelen door te wegen. Ook bij Louise en Rudy eist het constante schuilen en verbergen zijn tol. Louise mist haar lief en vrienden enorm. Guilian is op wandel in Luik, waar zijn geliefde ploeg Standard Luik speelt. Hij probeert een glimp van de match en zijn vader op te vangen.

Zullen de voortvluchtigen steken laten vallen door contact te zoeken met hun geliefden?