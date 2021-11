'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' schiet vanaf maandag weer te hulp

Jens Dendoncker is terug met een nieuw seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' én krijgt met Jeroen Verdick een vaste sidekick naast zich. In de eerste aflevering wil Jeroen er al meteen vol enthousiasme aan beginnen, maar die vlieger gaat niet op voor Jens: 'Ik voel dat je er in zin hebt en dat is heel positief, maar we gaan dat toch stilletjes aan opbouwen: 't is jouw eerste dag, je gaat gewoon mee, je kijkt, je luistert en je maakt eventueel notities. Oké?'. De toon is alvast gezet...

Oma Annie (89) ziet haar kleinzoon David heel graag maar veel te weinig, dus schakelt ze de hulp in van Jens. Terwijl David rustig op een bankje zit, wordt hij door een speciaal interventieteam in ware guerilla stijl naar een lege hangar gebracht. Er wordt een half leger ingehuurd om hem zijn grootmoeder te laten ontmoeten.

Voor zijn eerste opdracht mag Jeroen zich al meteen in een politie-uniform hijsen om een boodschap over te brengen van Elke. Haar broer Dieter woonde een jaar onder haar dak en is inmiddels opnieuw alleen gaan wonen, maar hij blijft zijn was bij haar brengen en daar heeft Elke genoeg van. Wanneer Dieter net zijn was is gaan ophalen, wordt hij door politieagent Jeroen aan de kant gezet voor een politiecontrole met drugshond. Blijkt dat er in de wasmand duidelijk iets verdachts zit: verschillende zakjes wit poeder… Dieter beleeft de schrik van zijn leven, maar de boodschap is duidelijk: doe voortaan je eigen was!

Sharlene heeft dan weer een eitje te pellen met haar beste vriendin Emma: Emma beweert altijd dat ze wil sporten, maar houdt nooit vol. En ook al heeft Sharlene zich zelfs als haar persoonlijke Evy Gruyaert ontpopt, Emma is nooit verder geraakt dan les 3. Een start to run op de 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' manier dringt zich dan ook op.

En dan is het tijd om Nora Gharib eens goed te grazen te nemen. Haar twee zussen Abir en Rayhana zijn het beu dat ze altijd en overal te laat komt, geen academisch kwartiertje maar regelmatig een vol uur of langer. Door Nora kwam haar zus zelfs te laat aan op haar eigen huwelijk. 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' laat Nora voelen hoe belangrijk het is om op tijd te komen. Ze wordt opgeroepen om een filmpje op te nemen voor Rode Neuzen Dag en komt… anderhalf uur te laat op de set. Haar smoes? 'De babysit is niet komen opdagen.' Ze zal aan den lijve ondervinden welke consequenties dit heeft…

