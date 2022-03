Hockeykampioen Alexander Hendrickx ontdekt een 'boobytrap' in 'De Vuilste Jobs VIPS'

In de laatste aflevering van 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO staat olympisch hockeykampioen Alexander Hendrickx om half vijf 's ochtends met kleine oogjes te wachten op een snelwegparking in Waasmunster.

Vandaag speurt hij samen met Johan en Edwin uit 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' naar sluikstorters in opdracht van de Vlaamse overheid. Op een strategische uitkijkpost trachten ze zo veel mogelijk overtreders op heterdaad te betrappen en te bekeuren. Daarna duikt hij het vuil in met Frankie, die elke week zwerfvuil opruimt op de snelwegparkingen. En daar horen volgens Frankie ook de befaamde 'boobytraps' bij...



