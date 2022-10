Heus dierenparadijs voor dierenkoningin Steffi en haar 50 vrienden in 'Extreme Makeover Vlaanderen'

In de vijfde aflevering van 'Extreme Makeover Vlaanderen' gaan James en zijn team aan de slag in Halen. Daar vangt 'dierenkoningin' Steffi in en rond haar huis zowat een halve dierentuin op.

Allemaal verlaten en mishandelde dieren die Steffi een nieuwe thuis geeft en verzorgt, waarbij ze vaak vergeet ook wat aan zichzelf te denken.

Steffi is een bijzondere vrouw met het hart op de juiste plek. Dat toont ze niet alleen in haar job waar ze Nederlands geeft aan anderstalige nieuwkomers. Dat voel je vooral ook bij haar thuis. Steffi woont in het gezelschap van een vijftigtal dieren die mishandeld, verlaten of aangereden werden. Allemaal dieren in nood die bij Steffi een nieuwe toekomst krijgen. Ze cijfert zichzelf volledig weg, alles wat ze heeft investeert ze in haar dieren, om hen een zo mooi mogelijk leven te bieden. De dieren hebben het als het ware overgenomen, niet alleen buiten, maar ook in haar huis. Voor de broodnodige verbouwingen blijft geen budget meer over en dus leeft ze nu in een huis waar ze af en toe het bezoek krijgt van ratten, waar schimmel de baas is en ruimtes niet verlucht kunnen worden.

Daar moet iets aan veranderen vonden zus Anouk en vriendin Karolien, en dus schreven ze Steffi in voor 'Extreme Makeover Vlaanderen':

'Steffi heeft een groter hart voor anderen dan voor zichzelf. Altijd cijfert ze zich weg, nu is het tijd dat we eens iets voor haar doen.'

Steffi moet tijdens de makeover voor acht weken haar intrek nemen bij haar mama. Iets wat haar zwaar valt. 'Wat met de dieren dan? En wat zal er nu gebeuren met Wiebel? Die is pas geopereerd!', is haar eerste bezorgde reactie… het typeert haar zo.

Interieur designer Anneke Crauwels: 'Dit wordt echt een heel ‘crazy’ verbouwing, je gaat het huis boven écht niet meer herkennen. We willen er eigenlijk een beetje een New Yorkse loft maken voor Steffi, maar dan in Halen (lacht).'

Ontwerper Tom Callebaut: 'Ik had nog nooit meegemaakt dat iemand in een soort ‘dierenplek’ woont, en amper nog tijd en plaats heeft voor zichzelf. Maar mijn ontroering over de uitzonderlijke toewijding van Steffie en haar vrienden voor de dieren nam snel de bovenhand. Dit maakte ons enthousiast om echt een zotte verbouwing te doen. Het dierenrijk kreeg de hele benedenverdieping en voor Steffie maakten we boven een gezellige ‘toproofchaletstudio’.'

Vakman Dieter Meul: 'Ik ben zelf ook een enorme dierenvriend, dus ik heb veel begrip voor wat Steffi doet. Wat ik in gedachten heb is iets zots, waarschijnlijk ​ nog nooit eerder gezien: een soort van heel groot hondenbed, iets ‘chill paradijs-achtigs. Allemaal in de hoop om Steffi en ‘haar kroost’ gelukkig te maken.'

Zal Steffi de bijzondere kleur van de vloeren wel mooi vinden? Ziet ze het weer zitten om haar huis open te stellen voor vrienden of een eventuele partner? En wat gebeurt daar allemaal in die voortuin?

