Het verhaal van Brenda maandag in 'Zorgen voor Mama'

Kristel ontmoet maandag de 28-jarige Brenda. Deze mama van drie kindjes woont samen met Jonas in een sociale woning in Herent.

Brenda werkt, maar hoe hard ze ook haar best doet, ze heeft het gevoel dat ze zijn afgeschreven door de maatschappij.

Claudia gaat met Erika in gesprek over de hygiëne van haar appartement en Kristel neemt haar mee naar Binnenstebuiten waar mensen in armoede terecht kunnen voor zelfzorg. Joost helpt Kimberly met orde scheppen in haar financiële chaos.

'Zorgen voor Mama', maandag 6 juni om 20.40 uur op Eén.