'Het Vaticaan - De staat van de Kerk' over vrouwen in de kerk

In tegenstelling tot de anglicaanse, de lutherse en de protestantse kerk, kunnen in de katholieke kerk enkel mannen gewijd worden tot priester.

Vrouwen wachten al 2.000 jaar op hun kans om priester te mogen worden. Maar het Vaticaan houdt onverzettelijk de deur dicht. Intussen bekleden meer en meer vrouwen belangrijke posities in het Vaticaans organigram, maar beslissingsmacht blijft exclusief voorbehouden aan gewijde mannen. Hoe maakt paus Franciscus de weg vrij voor meer vrouwen in het bestuur van de Kerk? En hoe waarschijnlijk is het dat vrouwen in de toekomst priester kunnen worden?

