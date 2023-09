Het slot van 'Godvergeten': zullen de slachtoffers ooit rust vinden?

In de laatste aflevering van 'Godvergeten' de open vraag of de slachtoffers ooit rust zullen vinden? Operatie Kelk loopt af met een sisser, een juridisch gevolg in BelgiŽ lijkt onwaarschijnlijk. In een ultieme poging stellen enkele Belgische slachtoffers hun hoop op een aanklacht die ze eerder al tegen de paus in Rome indienden.

Hij is, als hoofd van de kerkelijke hiërarchie, eindverantwoordelijke voor het mogelijk systematisch toedekken van misbruik van jonge kinderen. Ondanks de juridische tegenslagen, blijven veel slachtoffers strijdvaardig. Het is hun gevecht, want de erfenis van het misbruik weegt zwaar. Elke dag worden ze geconfronteerd met hun verleden. En dat vertaalt zich ook naar hun hele omgeving: ook partners, kinderen, familie en vrienden voelen de naweeën van het leed dat het kind heeft moeten ondergaan. Van sommige slachtoffers loopt de dader nog vrij rond. Vaak zijn ze verplaatst naar andere parochies of naar het buitenland. Zal het misbruik ooit stoppen? Zolang de daders vrij rondlopen en het risico bestaat dat ze nieuwe slachtoffers maken, kunnen de slachtoffers hun verleden niet volledig verwerken. Nagenoeg alle feiten zijn verjaard, maar in hun hoofd verjaart het misbruik nooit. Zullen ze ooit rust vinden?

