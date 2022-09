Het plan van Jens Dendoncker en Jeroen Verdick in 'Het Jachtseizoen'? Geen plan!

In 'Het Jachtseizoen' zetten Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop morgen de achtervolging in op twee comedians en BFF's. Jens Dendoncker en Jeroen Verdick ontsnappen uit Fort Liefkenshoek op de Antwerpse Linkeroever en proberen vier uur lang uit de klauwen van de jagers te blijven.

Een uitdaging waar ze vol zelfvertrouwen in duiken. 'Ik zou durven stellen dat we redelijk zeker zijn van onze zaak', klinkt het. 'We hebben iemand ingehuurd, een specialist in het jagen die ons gaat helpen vluchten. Dat kan niet mislopen.' Het vluchtplan van Jens en Jeroen is duidelijk: er is geen plan. 'Want als wij zelf niet weten wat we gaan doen, hoe kunnen de jagers het dan weten?' Werpt die tactiek vruchten af?

Jens en Jeroen krijgen 20 minuten voorsprong op de jagers, maar aan het Fort staat geen lift voor hen klaar. Het duo spurt de dijk op en snoept van toevallige passanten twee ticketjes af voor de Waterbus. Die boot brengt Jens en Jeroen richting Lillo. En wie boot zegt, zegt natuurlijk…Titanic.

De jagers proberen Jens en Jeroen ondertussen te slim af te zijn. Daarvoor wagen ze een gok van jewelste. 'We pakken eens een zot risico van in het begin', besluit Laura. 'Binnen vier minuten weten we of dat een dom idee was of niet.' De boeven spelen het sluw en zoeken de Antwerpse underground op. Ondergronds hopen ze de techniek van de jagers flink te saboteren. Gooit een verstoord 4G-netwerk roet in het eten van de jagers?

'Het Jachtseizoen', donderdag 29 september om 20.35 uur bij VTM.