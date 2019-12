Het pakkend verhaal van Danny en Joke donderdag in 'Vandaag over een Jaar'

Op donderdag 26 december ontvangt Cath Luyten in de tweede aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

Zo is er Annelieke (31 jaar) uit Evergem, die zo goed als doof is en wil opnieuw kunnen horen. De 26-jarige Jaimie uit Middelkerke heeft het syndroom van Down en wil DJ zijn op een dancefestival. Badr (17 jaar) uit Saint-Gilles wil een medaille halen in taekwondo op de Olympische jeugdspelen in Argentinië. En Danny (52 jaar, uit Bilzen) en zijn petekind Joke (27 jaar, uit Diepenbeek) hebben allebei een ongeneeslijke kanker en werken samen een bucketlist af.

Bij Cath komen ze vertellen over hun plannen. Eén jaar - maar slechts enkele seconden op televisie - later wandelen ze de studio weer binnen en komen Cath en de kijkers te weten hoe het gelopen is. Samen met de kijkers en met haar gasten herbeleeft Cath de belangrijkste momenten uit hun bewogen jaar. Ontdek de verhalen uit de tweede aflevering hieronder.

Deelnemers in de kijker: Joke (27) en Danny (52) uit Diepenbeek en Bilzen: 'Vandaag over een jaar willen wij zo veel mogelijk uit het leven halen.'

Peter en petekind, dat is de band die Danny en Joke hebben. Een hechte band, die alleen maar hechter werd toen ze kort na mekaar dezelfde diagnose kregen: ongeneeslijke kanker. Maar bij de pakken blijven zitten, zit niet in hun DNA. Danny gaf zijn petekind meteen een symbolisch cadeau: een bucketlist. Een lijst met allemaal leuke dingen die ze samen willen afwerken. Want ook al oogt hun toekomst niet rooskleurig, toch zijn Joke en Danny vastberaden om na twaalf maanden aan Cath te komen vertellen welke fijne momenten ze samen hebben beleefd.

'Ook al heb je zo'n harde diagnose gekregen, kom uit die zetel. Blijf genieten' - Joke

Annelieke (31) uit Evergem - 'Vandaag over een jaar wil ik goed kunnen horen'

'Het moment dat ik mijn kinderen hoor spelen in een andere kamer, zal ik een vreugdedansje maken.' - Annelieke

Toen Annelieke de kleuterklas binnenstapte, dachten de juffen dat ze een stout kind was dat nooit luisterde. Maar al snel kwam aan het licht dat Annelieke een ernstig gehoorprobleem had. Nog in de eerste kleuterklas kreeg zij haar eerste hoorapparaten. Haar toestand ging stilaan achteruit en vandaag is Annelieke helemaal doof als zij haar apparaten niet draagt. En zelfs met gehoorondersteuning heeft zij veel moeilijkheden om een gesprek te kunnen volgen of haar kinderen te horen in een andere ruimte. Er rest Annelieke nog één optie: een operatie waarbij een cochleair implantaat wordt geplaatst. Dat is niet zonder risico, aangezien de gehoorzenuw wordt doorgesneden. Maar Annelieke heeft het ervoor over om de stem van haar kinderen eindelijk goed te kunnen horen.

Jaimie (26) - 'Vandaag over een jaar wil ik DJ zijn.'

'Ik wil beroemd worden en alle meisjes verliefd laten zijn op mij.' - Jaimie

Jaimie is een groot muziekliefhebber. Schlagers zijn niet aan hem besteed, maar dancemuziek des te meer. Een dagje Tomorrowland is voor hem het einde. Maar zijn favoriete festival blijft toch Bootsea in Oostende, een dancefestival voor mensen met een beperking. Het is Jaimies ultieme droom om daar DJ te kunnen zijn en alle aanwezigen op te zwepen en te laten dansen op zijn muziek.

Badr (17) - 'Vandaag over een jaar wil ik een medaille halen op de Jeugd Olympics.'

'Het enige wat ik wil, is de droom van mijn mama waarmaken en haar blij zien.' - Badr

De moeder van Badr wou in haar jeugd dolgraag taekwondo beoefenen, maar haar ouders hadden in Marokko het geld niet om haar droom waar te maken. Zij zwoer toen dat zij later al haar kinderen zou inschrijven in taekwondo. En zo geschiedde. Als jongste telg van vier zag Badr zijn broers en zus met passie deze sport beoefenen en zelf wilde hij ook niets anders. Toen de hele familie naar België was verhuisd en zijn broer Jouad zelfs de Olympische Spelen van Rio haalde, was Badr vastberaden om datzelfde spoor te volgen. Zijn eerste tussenstap is de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Daar een medaille halen, zou voor Badr twee vliegen in een klap betekenen: zijn eigen droom en die van zijn mama waarmaken.

