Het najaar van Eén: dit zie je later dit seizoen

Bij En start het najaar op 31 augustus. En dat tv-seizoen loopt tot eind december. Wat je later dit jaar nog op En kan zien, lees je hier.

Een frisse wind waait letterlijk en figuurlijk door 'Down the Road', want dit keer trekt Dieter Coppens naar het koude Lapland. Niet met nieuwe reisgenoten maar met oude bekenden: Dieter zocht zijn vrienden van het eerste seizoen weer op met de vraag of ze zin hadden in een nieuw avontuur. Daar moesten ze niet lang over nadenken: drie jaar na hun eerste avontuur stonden Pieter, Lore, Hélène, Kevin, Martijn en Lisa gepakt en gezakt op Zaventem klaar voor een nieuwe reis, samen met Dieter en begeleidster Saar.`

De groep trekt twee weken door het sneeuwrijke Finse Lapland. Ze ontdekken de prachtige natuur, glijden met husky’s over bevroren meren, maken kennis met de Sami en trotseren een indrukwekkende ijswand. Naast al die nieuwe ervaringen genieten ze vooral van het samen zijn, want de bende is intussen een hechte vriendengroep geworden.

'Down the Road': later dit najaar op Eén.

'Geubels en de Hollanders'

In het nieuwe 'Geubels en de Hollanders' kruist onze Vlaamse trots Philippe Geubels de degens met onze noorderburen, om te lachen met hen en hun gekke gewoontes. Op zijn gekende humoristische toon vertelt Philippe in een stand-upshow over alle vooroordelen over onze buren, over Hollandse tradities en eigenaardigheden.

Daarnaast waagt Philippe zich samen met Erik Van Looy aan typisch Hollandse zaken zoals zelf stamppot maken of met een caravan op reis gaan. Bekende Nederlanders en Belgen geven tussendoor commentaar op al dat ongein en delen eigen anekdotes en verhalen. 'Geubels en de Hollanders' zal dit najaar ook in Nederland te zien zijn op RTL.

'Geubels en de Hollanders', later dit najaar op Eén.

'Black-out'

Wie heeft het licht uitgedaan? Dat is de grote vraag in 'Black-out', een spannende misdaadserie over een land in de ban van een complete elektriciteitspanne. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in België. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven.

Hillebrand geeft Michaël Dendoncker, Hoofd Dienst Anti-terrorisme, opdracht om in het uiterste geheim haar dochter terug te vinden en te onderzoeken wie achter deze black-out zit. Terwijl Hillebrand verstrikt geraakt in een politiek kluwen, tast Dendoncker in het duister. Naast Geert Van Rampelberg en Sara De Roo in de hoofdrollen doen onder andere Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Louis Talpe en Jelle De Beule mee in deze meeslepende nieuwe reeks.

'Black-out': later dit najaar op Eén.

'Andermans Zaken'

Kamal Kharmach helpt zes Vlaamse ondernemingen in nood in het nieuwe Eén-programma 'Andermans Zaken'. Iedereen kent Kamal als comedian, maar hij is ook een geboren ondernemer. Die kennis wil hij dan ook gebruiken om andere ondernemers te helpen en hun zaak te redden.

In 'Andermans Zaken' gaat Kamal langs bij zes ondernemingen, elk met een heel verschillend profiel, eigen ambities en dromen. Helaas staan de ondernemers ook voor grote uitdagingen en weten ze niet goed hoe er mee om te gaan. Kamal gaat langs bij Bakkerij Laurens (Varsenare), House Raccoon (Mechelen), Captain Cork (Antwerpen), For Freedom Museum (Knokke-Heist), Sarriette (Peer) en Atelier Mestdagh (Merelbeke). De zaakvoerders hopen dat Kamal, door mee in hun cijfers te duiken, kan helpen om duurzame en structurele oplossingen te bieden voor hun problemen.

'Het Hoge Noorden'

Een jaar lang trekt Annemie Struyf door Noorwegen, op bezoek bij landgenoten die in het Hoge Noorden een nieuw leven willen beginnen. 'Waarom verhuizen jullie naar het noorden en de koude, terwijl jullie ook naar het zuiden en de zon zouden kunnen trekken?' is de grote vraag die nieuwkomers in Noorwegen vaak krijgen. Toch heeft elk van de Vlamingen waar Annemie langsgaat, een eigen reden die hen overtuigde om naar het noorden te trekken.

'Het Hoge Noorden' geeft een verrassende en hartverwarmende inkijk in de diepgewortelde cultuur en de adembenemende natuur van Noorwegen. Ver voorbij de klassieke clichés van fjorden, sneeuw en Vikingen gaat de reeks over dromen en verlangens, vallen en opstaan, en weer verder gaan.

'Het Hoge Noorden': later dit najaar op Eén.

'Reizen Waes: Vlaanderen'

In 'Reizen Waes: Vlaanderen' zoekt Tom Waes uit of hij ook dicht bij huis in eigen streek op avontuur kan, zoals hij dat al jaren in het buitenland doet. Met meer dan 3.000 tips van de Eén-kijkers waren er meer dan genoeg ideeën om Vlaanderen op een unieke manier te leren kennen.

Tom reist door alle Vlaamse provincies - van West-Vlaanderen tot Limburg - en ook door onze hoofdstad Brussel, op zoek naar straffe verhalen, unieke belevenissen en mooie plekken. Zo probeert hij in Oost-Vlaanderen een vergeten culinaire traditie uit, leert hij zijn thuisstad Antwerpen van een heel andere kant kennen, en krijgt Tom in de verlaten Westhoek zelfs een tip over de mysterieuze dood van zijn overgrootvader in de oorlog.

'Reizen Waes: Vlaanderen': later dit najaar op Eén.

'Zelfde Deur, 20 Jaar Later'

Vlaanderen genoot vorig jaar van het eerste seizoen van 'Zelfde Deur, 20 Jaar Later' vol verrassende ontmoetingen, ontroerende verhalen en mooie herinneringen die achter de Vlaamse gevels schuilden. Martin belt voor een gloednieuw seizoen opnieuw aan bij verschillende mensen die hij twintig jaar geleden al bezocht voor zijn rubriek in 'Man Bijt Hond'. Zonder te verwittigen, op zoek naar het verhaal achter de gevel. Want er kan veel veranderen in een mensenleven.

Martin is benieuwd naar welke dromen zijn vervuld of vervlogen, welke obstakels zijn overwonnen en hoe. En opnieuw is er de verrassing, ontroering, het blije weerzien, lachen en wenen. Wat doet het leven met een mens, en wat doet een mens met het leven?

'Zelfde Deur, 20 Jaar Later', later dit najaar op Eén.

'Factcheckers'

Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille gaan in het tweede seizoen van 'Factcheckers' door met hun missie: checken of de tsunami aan berichten, weetjes en feiten die we dagelijks over ons heen krijgen, ook effectief klopt. Hun doel is duidelijk: de waarheid achterhalen.

Een kleine greep uit het nieuwe seizoen: klopt het dat er heel wat onbetrouwbare slotenmakers op het internet te vinden zijn? Kan je je auto zomaar laten opdrijven? Hoe betrouwbaar zijn apps om kanker op te sporen? Is een tandenborstel zoveel smeriger dan een wc-bril? En welke middeltjes helpen nu echt tegen muggen?

'Factcheckers', later dit najaar op Eén.

'Het Huis'

Voor het zesde seizoen van 'Het Huis' nodigt Eric Goens opnieuw enkele verrassende, boeiende en interessante figuren uit, waaronder Mathieu Terryn van Bazart, Jacques Vermeire, Élodie Ouédraogo en André Hazes. 24 uur verblijven ze in het huis, afgesloten van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, alleen de confrontatie met hun eigen leven dat de revue passeert, met boeiende en onthullende gesprekken tot gevolg.

In de kinderkamer flitst hun jeugd voorbij en in de televisiekamer zien ze vaak voor het eerst filmpjes uit lang vergeten tijden. Ook de gevreesde sportkamer is er opnieuw. Onder deskundige begeleiding van sportdokter Peter Hespel test Eric hun fysieke fitheid. En wat onthullen de gasten in de intimiteit van de boomhut?

'Het Huis': later dit najaar op Eén.

'First Dates'

Goed nieuws voor alle romantische zielen, want dit najaar opent het 'First Dates' restaurant opnieuw op Eén. Vrijgezellen uit heel Vlaanderen wagen hun kans in een blind date op restaurant. Ze zijn zorgvuldig gekoppeld, maar daarna is het aan hen. Voor dit nieuwe seizoen schreven zich maar liefst 7.500 Vlamingen in, op zoek naar vonken en vuur.

Ook dit seizoen staat romantiek op het menu bij 'First Dates' – op een coronaveilige manier. Het 'First Dates' restaurantpersoneel leeft mee en bedient de gasten met liefde: gastheer Patrick, barman Bram en serveersters Leena en Katelen staan de vrijgezellen bij met goede raad en bieden een luisterend oor. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

'First Dates': later dit najaar op Eén.

'Over 5 Jaar'

Dit najaar brengt Wim De Vilder een nieuw seizoen van 'Over 5 Jaar'. In 2015, vijf jaar geleden dus, interviewde hij acht bekende Vlamingen die op dat moment in hun vakgebied in de belangstelling stonden. Hoe zou de wereld er volgens hen uitzien in 2020? En waar zagen ze zichzelf?

Die interviews stak Wim vervolgens vijf jaar in een kluis, om ze samen met zijn gasten nu weer boven te halen: is onze maatschappij geëvolueerd zoals zijn gasten gedacht hadden? Hebben ze hun eigen toekomst juist ingeschat? En zou er werkelijk iémand een dodelijke pandemie hebben voorspeld? Wim praat dit seizoen met onder andere psychiater Dirk De Wachter, politica en voorzitster van het Vlaams parlement Liesbeth Homans (NV-A), en stand-upcomedian en columnist Michael Van Peel.

'Over 5 Jaar': later dit najaar op Eén.



