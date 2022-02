Het menu van Streamz en Streamz+ in maart

Een nieuwe maand betekent ook heel wat nieuwe content op Streamz en Streamz+. Benieuwd wat je zoal mag verwachten? Je ontdekt het hier!

'The Larry David Story'

Vanaf 2 maart 2022

Al meer dan drie decennia is de bekroonde producer/schrijver/komiek Larry David een van de bepalende talenten in televisie. In deze verhelderende tweedelige documentaire praat de 74-jarige David met vriend/regisseur Larry Charles voor een kijkje achter het spreekwoordelijke gordijn, terwijl hij openhartig wordt over zijn persoonlijke en professionele hoogte- en dieptepunten, vanaf zijn bescheiden begin als jongen uit Brooklyn om daarna Amerika's favoriete misantroop te worden. Tussen de terugblik naar zijn hobbelige weg naar het succes - en de hitseries 'Seinfeld' en 'Curb Your Enthusiasm' door, deelt David zijn gedachten over alles, van metafysica tot ouderschap.

'True Crime Belgium: 'Dood-geknuffeld''

Vanaf 2 maart 2022

'True Crime Belgium' is een unieke 16-delige crime-docu-reeks met zenuwslopende Belgische misdaadverhalen, waarvan de harde realiteit de fictie overtreft. In de zaak Werbrouck-Eyletten beleven we mee hoe een weerloze demente moeder wordt mishandeld door haar eigen dochter en wordt vermoord door diens ex-partner. In deze aflevering gaan we op zoek naar de waarheid en tegelijkertijd focussen we ons ook op oudermishandeling en hoe Myriam Werbrouck en Freddy Eyletten, haar ex-partner, erin geslaagd zijn iedere vorm van externe controle stap voor stap uit te schakelen.

'Our Flag Means Death'

Vanaf 4 maart 2022

De unieke nieuwe komedie is (zeer) losjes gebaseerd op de ware avonturen van de 18e-eeuwse piraat Stede Bonnet, gespeeld door Rhys Darby. Nadat hij het schijnbaar gecharmeerde leven van een heer heeft ingeruild voor een roekeloze zeerover, wordt Stede kapitein van het piratenschip Revenge. Worstelend om het respect van zijn potentieel muitende bemanning te verdienen, verandert Stedes fortuin na een noodlottige ontmoeting met de beruchte Captain Blackbeard, gespeeld door Taika Waititi. Stede en bemanning proberen hun schip bij elkaar te krijgen en het leven op volle zee te overleven.

'Murder and Justice: The Case of Martha Moxely'

Vanaf 9 maart 2022

Op 30 oktober 1975 werd de 15-jarige Martha Moxley vermoord door een onbekende aanvaller buiten het huis van haar familie in Connecticut. Haar lichaam werd vervolgens achtergelaten onder een boom in haar achtertuin, waar het de volgende ochtend werd gevonden. 44 jaar lang heeft haar moordenaar de gerechtigheid ontweken, en theorieën blijven circuleren. Tot op de dag van vandaag blijft de moord op Martha Moxley onopgelost. Een nieuw team van onderzoekers onderzoekt echter de belangrijkste theorieën en bewijzen opnieuw in 'Murder and Justice: The Case of Martha Moxley'.

'Phoenix Rising'

Vanaf 17 maart 2022

Deze tweedelige documentaire volgt actrice en activiste Evan Rachel Wood terwijl ze haar ervaring als slachtoffer van huiselijk geweld gebruikt om gerechtigheid na te streven en haar verhaal opeist. Ze lobbyt met succes voor de goedkeuring van 'The Phoenix Act', de wetgeving die de verjaringstermijn voor gevallen van huiselijk geweld in Californië verlengt. Zelfs voordat de documentaire ingaat op Wood haar verhalen over het misbruik door Marilyn Manson, de provocerende rockster met wie ze als tiener uitging, is Phoenix Rising een verrassend kwetsbaar portret van haar leven als kindacteur dat een trauma moet verwerken en een jonge vrouw die gedwongen werd volwassen te worden ver voordat ze er klaar voor was.

'Joe vs Carole'

Vanaf 23 maart 2022

Deze nieuwe 'Tiger King'-geïnspireerde serie, gecreëerd door schrijver en producer Etan Frankel, is voornamelijk gebaseerd op de populaire podcast van Wondery: 'Joe Exotic Tiger King', die de echte strafzaak volgt van Joe Schreibvogel, een dierenverzorger die is veroordeeld voor een huurmoord en complot tegen zijn zelf gezworen vijand Carole Baskin (gespeeld door SNL's Kate McKinnon).

'Billions' S6

Vanaf 23 maart 2022

'Billions' is nu zijn zesde seizoen ingegaan en volgt nog steeds de machtsspelletjes tussen Amerikaanse miljardairs en wetsman Chuck Rhodes (Paul Giamatti) terwijl ze het uitvechten om elkaar over de streep te trekken met schijnbaar geen zorg over degenen die ze onderweg schade berokkenen. Seizoen zes neemt een iets andere wending na de enorme plotwending aan het einde van seizoen vijf, maar wat gaat er daarna gebeuren en zal de show doorgaan met dezelfde felle aanpak? Wie blijft er over om de stukken op te rapen?

'Honest Thief'

Vanaf 2 maart 2022 op Streamz+

Tom (Liam Neeson) heeft door middel van zijn loopbaan als bankrover carrière gemaakt. Hier komt verandering in wanneer hij de liefde van zijn leven ontmoet: Annie. Zij werkt als receptioniste bij de opslagfaciliteit waar Tom gestolen geld heeft opgeborgen. Al snel vallen ze voor elkaar, maar dat is niet genoeg voor Tom die zijn naam wil zuiveren. Hij besluit zichzelf aan te geven en het geld in te leveren. Maar dan wordt de zaak aan een corrupte FBI-agent overgedragen. Opeens valt Toms plan in duigen.

'Nobody'

Vanaf 9 maart 2022 op Streamz+

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) is vader die overal waar hij komt geen enkele indruk achterlaat. Wanneer twee dieven in zijn huis inbreken is dit voor Hutch het ultieme moment om zijn woede, waarmee hij al lang rondloopt, kwijt te kunnen. Op zijn weg naar brute vergelding worden duistere geheimen uit zijn verleden onthuld.

'The Mauritanian'

Vanaf 9 maart 2022 op Streamz+

Het waargebeurde verhaal van de Mauritaniër Mohamedou Ould Slahi. Slahi wordt door de Amerikaanse regering opgepakt en zonder enige vorm van rechtspraak en zonder aanklacht gevangen gezet in Guantanamo Bay. Hij krijgt hulp van de idealistische advocaten Nancy Hollander en haar assistent Teri Duncan. Met kleppers zoals Tahar Rahim, Jodie Foster en Shailene Woodley in een regie van Kevin MacDonald ('The Last King of Scotland').

'The Croods: A New Age'

Vanaf 10 maart 2022 op Streamz+

De prehistorische familie The Croods komt voor een hele grote uitdaging te staan. Ze moesten eerder al huis en haard achter zich laten. Nu krijgen ze ook nog te maken met een andere familie die de boel behoorlijk op zijn kop zet, de familie The Bettermans. Deze familie beweert dat ze beter ontwikkeld zijn dan zij. Met de stemmen van onder andere Nicolas Cage, Emma Stone en Ryan Reynolds.

'Titane'

Vanaf 16 maart 2022 op Streamz+

Alexia, die sinds een auto-ongeluk een stuk titanium in haar hoofd heeft zitten, raakt na een woeste ontmoeting met een auto zwanger. Omdat de politie haar op de hielen zit voor een reeks moorden slaat ze op de vlucht en besluit ze de identiteit aan te nemen van een vermiste jongen. Deze Frans-Belgische coproductie, in beeld gebracht door de Gentse director of photography Ruben Impens, was de meest controversiële film uit de competitie van Cannes 2021 waar die ook de Gouden Palm wegkaapte.

'F9: The Fast Saga'

Vanaf 17 maart 2022 op Streamz+

'Fast 9' volgt Dominic Toretto (Vin Diesel) die zich samen met Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) teruggetrokken heeft om een gezin te stichten. Ze proberen hun zoon Brian onder rustige omstandigheden op te voeden, waarbij ze hun roekeloze bestaan achter zich hebben gelaten. Onder andere de terugkeer van Cipher (Charlize Theron) lijkt echter roet in het eten te gooien.

'Peter Rabbit 2: The Runaway'

Vanaf 23 maart 2022 op Streamz+

Bea vormt samen met Thomas en de konijnen een gezin. Ondanks dit alles weet Peter Rabbit zijn ondeugende gedrag niet van zich af te schudden. Tijdens een uitje uit komt hij in een wereld terecht waar hij geaccepteerd wordt zoals hij is. Maar als zijn familie hem koste wat kost wil terugvinden, moet Peter voor zichzelf uitmaken wie hij precies wil zijn. Met stemmen van o.a. Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo en James Gorden?

'Hitman's Wife's Bodyguard'

Vanaf 30 maart 2022 op Streamz+

Vier jaar na de gebeurtenissen uit het vorige deel onderhouden de bodyguard Michael (Ryan Reynolds) en de huurmoordenaar Darius (Samuel L. Jackson) nog steeds een vriendschapsband. Ditmaal bundelen ze aan de Amalfikust hun krachten om Europa te redden van een machtige en wraakzuchtige persoon. Ook wanneer het leven van Sonia (Salma Hayek) bedreigd wordt, moeten ze alles op alles zetten.