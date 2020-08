Het laagste budget ooit in nieuwe week 'Huizenjagers'

In de tweede week van 'Huizenjagers Vakantiehuizen' van maandag 10 augustus tot donderdag 13 augustus - rijdt de mobilhome naar de Westkust, de streek van De Panne tot Middelkerke.

Makelaars Alexander, Nathalie en Jhonny staan voor een erg zware opdracht. Bovenop de gebruikelijke wishlist van de kandidaat-kopers moeten ze nu ook nog eens op zoek naar een vakantiewoning voor slechts 75.000 euro, het laagste budget ooit in de geschiedenis van Huizenjagers. De makelaars zullen dus extra creatief uit de hoek moeten komen, al lijkt dat net op het lijf geschreven van Jhonny. Hij verrast met een 'tiny house' van slechts 22 vierkante meter groot.

Opdrachtgevers zijn Daphné en Kenneth, een jong koppel uit Lommel dat snakt naar een out of the box vakantieverblijf: 'Wij hebben sinds onze studententijd ons hart verloren in Limburg. Daarom zijn we in Lommel komen wonen en hebben we hier onze B&B opgericht. We willen de gasten in onze B&B goed verwennen, maar nu is het tijd om onszelf eens te verwennen met een tweede verblijf aan de kust. We zijn al een hele tijd op zoek, maar door omstandigheden en een drukke agenda is het er nog niet van gekomen.'

De makelaars

Alexander – Alexander werkte 10 jaar geleden nog bij de bank, maar maakte dankzij zijn vrouw de overstap naar het makelen. Samen zijn ze nu zaakvoerders van Agence Notre Dame, een kantoor op de zeedijk. Hij verkoopt huizen van Oostende tot De Panne en is het zicht op zee al gewoon. Als je Alexander hoort praten, weet je het meteen: bij hem geen stijve rondleidingen.

Nathalie – Nathalie is de derde generatie binnen het familiebedrijf: Agence Dumo. Ze werkt momenteel samen met haar nonkel, mama en zus in het kantoor dat haar grootvader oprichtte. Dat je met zo’n vlotte, onstopbare babbel makelaar wordt, is geen verrassing. Zelfs in haar vrije tijd ploft ze in de zetel en bekijkt ze immowebsites. Deze kleurrijke wervelwind is geboren voor het makelen.

Jhonny – Jhonny heeft een echte 'je-leeft-maar-één-keer'-mentaliteit. Als jonge twintiger was hij zaakvoerder van een ijssalon. Na een paar jaar wilde hij meer en kwam hij terecht in de vastgoedsector. Wat hem nog dat tikkeltje specialer maakt, is zijn hobby: beatboxen. En hoewel deze beatboxende makelaar nog geen jaar in het vak zit, wilt hij al aan heel Vlaanderen tonen wat hij kan op immovlak.

Aflevering 1 op maandag 10 augustus

Benny en Patricia waren tot 2013 zaakvoerders van verschillende restaurants, waaronder zelfs een sterrenzaak. Ze zitten vaak in het buitenland en zoeken op termijn iets in België voor de toekomst. Ze zoeken een rustig gelegen huisje of appartement ergens in Middelkerke of zelfs in Knokke op wandelafstand van het strand en winkels, maar niet op een drukke baan of aan de tramlijn. Budget: 400.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 11 augustus

Raf en Wendy dromen al een tijdje van een relatief eenvoudig huisje, bungalow of chalet aan de zee om te genieten van elkaar en met vrienden. Het hoeft zeker niet groot of luxueus te zijn, maar het moet wel potentieel hebben om te verhuren. Verbouwingen zien ze niet zitten, dus het moet instapklaar zijn én op wandelafstand van het centrum en de zeedijk. Budget: 280.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 12 augustus

Naast hun vaste job, runnen Daphné en Kenneth ook nog een B&B. De ouders van Daphné wonen al enkele jaren in Nieuwpoort en zij zelf wonen in Lommel. Ze zoeken iets volledig out of the box en potentieel om te verhuren. Al 5 jaar zijn ze op zoek naar een tweede verblijf dichterbij haar ouders, maar door hun drukke agenda kwam er steeds iets tussen. Hun budget is meteen het laagste budget ooit in 'Huizenjagers': 75.000 euro.

Aflevering 4 donderdag 13 augustus

Deze Aalstenaars zijn échte carnavalisten. Ze zoeken een tweede verblijf tussen Nieuwpoort en Koksijde om te genieten en af en toe te kunnen ontsnappen aan hun drukke levens. Het liefst van al willen ze een penthouse of een appartement op de bovenste verdieping. Maar het allerbelangrijkste is een zonovergoten, groot terras waar ze met vrienden en familie kunnen genieten van een glaasje. Jhonny kleurt vandaag wel erg buiten de lijntjes … met een superdeluxe woonboot. Budget: 450.000 euro.

'Huizenjagers Vakantiehuizen', van maandag tot donderdag telkens om 20.35 uur op VIER.