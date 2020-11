'Het Huis' met Rik Verheye: 'Het leven is een schouwtoneel'

Met een gigantische reiskoffer trekt acteur Rik Verheye naar 'Het Huis'. Allemaal voor n etmaal, dus die koffer moet wel vol verhalen en anekdotes zitten. 'Ik heb er veel zin in', zegt 'Callboy' Rik Verheye veelbetekenend.

Hij heeft de reputatie soms een ongeleid projectiel te zijn, maar belooft zich kalm te houden tijdens zijn verblijf in 'Het Huis': 'Zolang ik me niet thuis voel, gedraag ik me.' Maar Rik voelt zich al rap op zijn gemak in 'Het Huis'. En dan komen de verhalen en de humor naar boven.

Een leven in het teken van toneel

'Het leven is een schouwtoneel', zei Vondel. En sinds zijn eerste rollen in het jeugdtheater speelt Rikkie elke dag wel een rol in dat schouwtoneel. Zelfs zijn huiswerk maken werd een toneelmoment. Rik speelde schooltje met de kinderoppas en zo leerde hij zijn les. Sindsdien wou hij acteur worden. En niets anders. Er was geen plan B, tenzij misschien het priesterschap. Want 'die mochten toffe kostuums aantrekken'.

'Ik heb het spelen nodig gehad om te worden wie ik nu ben en om sommige dingen aan te kunnen.'

Elk speelt zijn rol en elk krijgt zijn deel

Zo gaat het citaat van Vondel verder. Ook Rik Verheye heeft zijn deel gehad. Het leven was niet altijd makkelijk voor de jonge acteur.

Wanneer Eric het over zijn roots in Knokke heeft, over de rol van de familie Verheye in de kuststad en over de populariteit van zijn vader, dan straalt Rik van trots. Al is dat toch ook een pijnlijk verhaal.

Hij wordt emotioneel wanneer hij vertelt over de dood van zijn vader. Officieel overleed hij na een hartfalen toen Rik nauwelijks zeven jaar oud was. Maar daarvoor had hij al een hele lijdensweg afgelegd en een lange strijd gestreden tegen de drankduivel. Maar zelfs in de tragische verhalen over die verslaving van zijn vader komen grappige verhalen naar boven. Bijvoorbeeld over het eigen recept van zijn vader voor vodka-orange. Rik vertelt het zo sappig dat je het als een sketch voor je ogen ziet gebeuren.

'Na de dood van mijn vader heeft mijn moeder er alles aan gedaan om me gelukkig te maken. Ze heeft zich weggecijferd. Alles heb ik aan haar te danken.'

Ondertussen werd de rol van zijn vader overgenomen door zijn oom, die niet alleen zijn peter is, maar ook een vaderfiguur en een absolute vertrouwenspersoon.

In de boomhut krijgt Rik voor het eerst de amateurbeelden te zien van de laatste toneelvoorstelling van zijn vader. Een hilarische voorstelling in de ontwenningskliniek. Het roept bij Rik herinneringen op en maakt veel emoties los.

''Rikkie, papa komt weldra naar huis’' Het is het enige kaartje van hem dat ik nog heb'.

Zwartkijker én clown

Het resultaat van de sportkamer valt mee. Maar misschien durft Eric niets anders te vertellen tegen een zwartkijker als Rik Verheye. Want die denkt altijd het ergste. Daar weet zijn huisarts alles over, zegt Rik. Met Dr. Google bij de hand legt hij haar telkens op de rooster over hoe ernstig zijn toestand is. Achteraf komt de lastige patiënt het wel weer goedmaken.

Het is maar een van de vele verhalen die Rik vertelt, het ene al zotter en wilder dan het andere. Ondertussen zorgt hij ook voor hilarische taferelen op het podium van het Huis. Rik duikt in het kostuumatelier, trekt een clownspak aan en raast door de tuin.

En aan de terrastafel komen nog meer verhalen. Verhalen van vier studenten, vier kameraden, vier callboys. Verhalen over marathon-improvisatiesessies. Rik krijgt de slappe lach wanneer hij het verhaal wil vertellen van hun eindwerk aan de Studio Herman Teirlinck. Een hilarisch verhaal, maar je moet het wel verteld krijgen. Lachen werkt in elk geval aanstekelijk. Zoveel is duidelijk.

''t was heel heftig, maar ik ben mega dankbaar', mijmert Rik na 24 uur in het Huis. Een ontroerend mooie aflevering.

'Het Huis is een programma van Het NieuwsHuis voor Eén.

