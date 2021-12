'Het Huis' met Mathias Coppens: 'Alles kan in het leven, laat ons er ook mee lachen'

Eric Goens verwelkomt deze week Mathias Coppens in 'Het Huis'. Presentator, regisseur, acteur en zakenman; Mathias Coppens is het allemaal. De eeuwige chaoot komt vierentwintig uur tot rust in het huis en is helemaal zichzelf, een ander beeld dan de kijker doorgaans van hem te zien krijgt.

Het is zeker geen rustig jaar geweest voor Mathias Coppens. Hij verloor zijn stiefvader en ook het huwelijk met zijn vrouw strandde. Eric pikt hem op in het huis van Staf. Sinds de jongste van de gebroeders Coppens naar Zweden vertrokken is om er een camping uit te baten, woont Mathias namelijk daar. 'Ben je zeker dat je wil binnenkomen', vraagt een ongeruste Mathias als hij Eric op de drempel ziet. Zijn huis blijkt al even chaotisch als hijzelf.

Dat Mathias in de media zou belanden, stond in de sterren geschreven. Al op zijn twaalfde maakte hij zijn eigen filmpjes. Bij aankomst in het huis krijgt hij meteen unieke beelden van zijn eerste acteerprestaties te zien. 'Oh my god, echt? Waar heb je dat in godsnaam gevonden?', lacht Mathias.

Keldermaaltijden

Als kind was Mathias al een enorme belhamel. Samen met broertje Staf haalde hij de gekste stoten uit, waardoor moeder Agnes vaak hoorndol werd. 'Als mijn moeder boos werd, kreeg ik de slappe lach en moest ik in de kelder mijn eten opeten. Ik vind dat nog altijd schandalig.'

Ondanks het feit dat hij zelden aan tafel gegeten heeft, ziet Mathias zijn moeder en zijn stiefvader doodgraag. Het verdriet was dan ook groot toen die laatste overleed. 'Hij is een vaderfiguur geweest voor de familie. En voor mijn moeder was hij de beste man ter wereld. Hij was een baken van rust. Ze houdt zich altijd sterk, maar die knak was toch een heftige.'

Geen sportproef deze aflevering want Mathias blesseerde zich voor de opnames en moest passen voor de fysieke proeven. Al wacht er wel een indrukwekkende verrassing in de sportkamer.

Papa Guido

Wat velen niet weten, is dat de gebroeders Coppens ook een zusje hadden: Saartje. Maar het meisje stierf toen ze amper een paar maanden oud was. Een emotionele Mathias vertelt in de kinderkamer dat dat ook de reden is waarom de relatie tussen de broers en hun vader Guido zo moeilijk was. 'Hij heeft zich nooit meer durven hechten aan zijn kinderen. Omdat hij dacht: ik ga er geen band mee opbouwen, want het kan toch direct voorbij zijn.'

Mathias’ vader was, zoals hijzelf zegt, minstens manisch-depressief te noemen en was door vele gebeurtenissen getekend voor het leven. Hij raakte failliet, verloor zijn huis, belandde op straat en werd zelfs broeder. Toen Mathias dat laatste ontdekte en zijn vader ging opzoeken in een abdij nam hij vrede met de situatie. 'Toen heb ik het aanvaard. Alles kan in het leven en laat er ons ook mee lachen.'

Bonte avond

Het leven van Mathias wordt gekenmerkt door de onrust. En de chaos in het huis wordt nog groter wanneer boezemvrienden Jeroen Meus en Wim Lybaert de boel op stelten komen zetten. Het wordt een bonte en ludieke avond waarbij de drie maten terugkijken op hun vriendschap en de verhalen die ze samen hebben beleefd.

'Het Huis' is een programma van Bargoens voor Eén.

'Het Huis' met Mathias Coppens, dinsdag 7 december om 20.40 uur op Eén.