'Het Huis met Jacques Vermeire: 'Ik ben een halve zot'

Foto: Eén - © VRT 2020

Voor het zesde seizoen van 'Het Huis' nodigt Eric Goens opnieuw een reeks verrassende, boeiende en interessante mensen uit.

Ze verblijven 24 uur in 'het huis', afgezonderd van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, alleen de confrontatie met hun eigen leven, dat de revue passeert in boeiende en onthullende gesprekken.

In de kinderkamer flitst hun jeugd voorbij en in de televisiekamer zien ze vaak voor het eerst filmpjes uit lang vergeten tijden. Ook de gevreesde sportkamer is er opnieuw. En wat onthullen de gasten in de intimiteit van de boomhut?

De eerste gast van het nieuwe seizoen is Jacques Vermeire. Met een coronaveilig oldtimer-busje gaat Eric Goens zijn gast thuis ophalen: 24 uur mag Jacques in 'het huis' logeren.

'Ik hoop dat dat huis van u zal meevallen, want je ziet wat ik hier moet achterlaten.' De toon is meteen gezet. 'Ik ben een halve zot', zegt Jacques geregeld in de loop van het programma. Wordt het heel de tijd lachen, gieren, brullen met de onverbeterlijke smoelentrekker Jacques Vermeire? Of leren we ook zijn andere helft kennen? De man die achter zijn vrolijke smoelen ook heel wat tegenslag moest verwerken? En krijgen we ook inzicht in het succes van de 'commerçant' Jacques Vermeire?

Primeur

Jacques is nog maar net aangekomen in het huis en hij krijgt samen met de kijkers al meteen een primeur te zien: in de TV-kamer toont Eric een nooit eerder op televisie vertoonde aflevering van 'F.C. De Kampioenen'. Jacques zijn mond valt letterlijk open van verbazing bij het zien van deze unieke beelden. Het brengt hem zo bij Dimitri De Tremmerie, alias DDT: een legendarische rol die hij 30 jaar geleden nochtans maar schoorvoetend heeft aangenomen. Een te groot risico, dacht hij toen.

'Ik heb heel hard gewerkt. 's Morgens schoenen verkopen, 's middags opnames van 'F.C. De Kampioenen', opnames voor 'De Drie Wijzen', zaalshows, 'Oei Jacques', en 's nachts een acte de présence in een discotheek. Het geld stroomde binnen. Sparen voor later. Ik ben een product, heel commercieel.'

Maar Jacques is niet altijd schoenenverkoper, komiek of acteur geweest. Politieman, operazanger? Wat is er van aan? De kijker mag zich even in de jury van 'De Drie Wijzen' wanen en raden of de verhalen verzonnen zijn of niet.

Blijven doorgaan

De carrière van Jacques Vermeire davert al decennia door als een trein, maar zijn privéleven verliep allesbehalve rimpelloos. Zijn eerste huwelijk met zijn jeugdliefde liep spaak na zeven jaar. Dan volgden de moeilijkheden in de relatie met zijn tweede echtgenote Eva Pauwels, die breed in de pers werden uitgesmeerd. Zijn ex Martine kwam om het leven bij een auto-ongeluk en zijn latere partner Muriel verloor het gevecht tegen kanker.

'Ik heb de gave om geen zelfmedelijden te hebben en dat aan te kunnen. Je moet oogkleppen opzetten en doorgaan.'

Ook als blijkt dat Jacques zelf kanker heeft, blijft hij op het podium staan.

'Je moet altijd laten zien dat er vreugde is in het leven, ook nu in coronatijden.'

Het immense succes van 'F.C. De Kampioenen', de populariteit van zijn zaalshows, de razend populaire TikTok-dansfilmpjes met dochter Julie: alles wat Jacques Vermeire aanraakt, lijkt te veranderen in goud. En dat weet hij zelf ook:

'Deze aflevering van Het huis, dat wordt weer een topprogramma. Maar ja, Eric, wie heeft dat weer geflikt? Ikke, gij niet hé', zegt hij lachend.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' acteur Rik Verheye, Olympisch medaillewinnaar en modeontwerpster Élodie Ouédraogo, zanger Andre Hazes Jr, radio- en tv-presentatrice Siska Schoeters, viroloog Marc Van Ranst, ondernemer Marc Coucke en Bazart-zanger Mathieu Terryn.

'Het Huis is een programma van Het Nieuwshuis voor Eén.

'Het Huis' met Jacques Vermeire, dinsdag 3 november om 20.40 uur op Eén.