Het doek valt voor eerste duo in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De teerling is geworpen: op het einde van de vijfde aflevering van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' op dinsdag 17 maart valt het doek onherroepelijk voor een eerste duo.

Voor die beslissing valt, gooit het laatste duo uit de eerste lichting kandidaten nog alles in de strijd om door te stoten naar de Battles. (Food) Lovers Stijn (38) en Glen (31) uit Gent ontvangen Sergio Herman en Marcelo Ballardin in hun huiskamerrestaurant 'Blom', waar bloemen centraal staan. Stijn werkt immers in een bloemengroothandel en beide heren houden ook enorm van lekker eten en van bier. Doen Stijn en Glen het beter dan Dries en Charlotte en kunnen ze zo hun plekje in de Battles veiligstellen? Welk duo verlaat als eerste de wedstrijd?

Vanaf donderdag 19 maart maakt de eerste groep kandidaten plaats voor een tweede groep van vijf nieuwe hobbykokduo’s. Zij strijden in de volgende vijf afleveringen van de 'Mijn Keuken'-fase voor een plekje in de Battles.

Lorenzo Blom (30) en Ayse Korkmaz (30) uit Moerbeke-Waas: 'Turkse Toets'

De spits wordt op donderdag 19 maart afgebeten door het koppel Lorenzo en Ayse. Ze kennen elkaar al zo’n 10 jaar, de laatste 7 jaar vormen ze een koppel en ze plannen dit jaar te trouwen. Ayse is HR-manager, afkomstig uit Antwerpen en dochter van een Turkse vader en Vlaamse moeder. Ze is open minded opgevoed en is trots op haar roots. Lorenzo is afkomstig uit Gent en werkt in de maritieme sector. Hij is geïnteresseerd in Italiaans en Thaïs, maar onder invloed van Ayse verdiepte hij zich in de Turkse keuken. Hun ambitie is dan ook om een eigen zaak te starten. Dit programma is voor het koppel de perfecte test om te kijken of ze klaar zijn voor dit avontuur. De twee verloofden willen de betere Turkse keuken bekend maken aan de gasten én aan Vlaanderen. Welkom in 'Bar Nazar'.

Charlot Pauwels (27) en Charlotte Ameele (29) uit Oostende

Charlot werkt als audioloog en logopedist in een revalidatiecentrum in Oostende. Daarnaast heeft ze een blog 'Cook a lot' en bracht ze recentelijk het boek 'Easy Fit Food' uit die ze samen met personal trainer en voedingscoach Martijn Schaubroeck schreef.

Charlotte Ameele, kind van de zee, geboren en getogen in Oostende, studeert momenteel 'digitaal patroontekenen' aan de modeacademie van Kortrijk. Ze heeft een eigen kinderkledinglijn 'House of Ninoh' maar dat staat momenteel even op een lager pitje.

Charlot dacht aan Charlotte als partner omdat ze het ontzettend belangrijk vindt dat ze dit avontuur met iemand aangaat die hetzelfde idee heeft rond voeding en de passie op dezelfde manier deelt. De vriendinnen willen bewijzen dat gezonde voeding ook culinair kan zijn. Dit programma komt op het juiste moment in hun leven en ze zijn allebei volledig klaar om hun passie naar een hoger level te tillen.

Charlotte Lovence (32) en Kim Devos (27) uit Merksem en Beerse

Charlotte heeft Jamaicaanse roots, maar haar naaste familie woont dicht bij haar in de buurt. Ze heeft vier broers waarvan drie een koksopleiding hebben gevolgd. Na haar middelbaar volgde ze een koksopleiding in avondschool die ze nu combineert met een full-time job als IT-coördinator. Kim is oorspronkelijk afkomstig uit West-Vlaanderen, maar tijdens haar studies in Antwerpen ontmoette ze haar man met wie ze nu in Beerse woont. Ze werkt in een reclamebureau.

Kim en Charlotte leerden elkaar 10 jaar geleden kennen via hun partners en zijn sindsdien goede vriendinnen. De tijd die ze hebben eens het werk gedaan is, besteden ze niet aan hobby’s, maar aan eten en drinken (en feesten). Charlotte is gepassioneerd door eten en houdt van de Jamaicaanse keuken waarbij ze graag Caraïbische ingrediënten en heel veel verschillende kruiden gebruikt.

Simon Van Glabeke (23) en Sebastian De Keyzer (23) uit Antwerpen

Simon is afkomstig uit Gent en woont voorlopig op kot in Antwerpen waar drie jaar geleden ook Sebastian (Seb voor de vrienden) woonde. In de gemeenschappelijke keuken kwamen ze elkaar regelmatig tegen en ontdekten ze al snel hun gezamenlijke passie voor koken en lekker eten. Simon kookt het meeste Thais en Sebastian maakt vooral slaatjes, maar beiden hebben een grote liefde voor goede producten zoals oesters en scheermesjes, en goede wijn. Ze gaan graag en vaak eten in de betere restaurants en houden ervan om klassieke gerechten in een nieuw jasje te steken. Sebastian studeert communicatiemanagement met media als specialisatie en werkt als student in een pitabar en een studentencafé. Beiden hebben ervaring in de horeca als student en koken super graag samen. Zo is hun interesse ontstaan om samen iets kleinschaligs op te starten waar ze met twee in de keuken kunnen staan.

Wendy Temmerman (40) en Dominique Savat (41) uit Zelzate

Wendy en Dominique zijn al 26 jaar een koppel en hebben drie kinderen. Ze vinden het super dat ze dit avontuur samen kunnen doen. Dominique is zelfstandige in de bouwsector en een echte handige harry terwijl Wendy de kok is in huis. Hun oudste zoon zit op de kokschool en deelt dezelfde passie voor koken als zijn mama. Dominique is de sous-chef van de twee. Het koppel heeft een oude brouwerij gekocht om deze te renoveren. Wanneer alle bouwwerken - die Dominique zelf zal uitvoeren en coördineren - achter de rug zijn, willen ze hier een restaurant openen waar de gezellige sfeer centraal zal staan.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM.