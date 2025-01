Herman Brusselmans overwint diepgewortelde angsten in 'Sergio Over De Grens'

In 'Sergio Over De Grens' neemt Sergio Herman de meest gevreesde pen van Vlaanderen mee op een culinaire ontdekkingstocht door het pittoreske Bretagne.

Het kustlandschap van Noord-Frankrijk heeft heel wat verrassingen voor Herman Brusselmans - geen fervente reiziger - in petto. Het duo doorkruist het Franse schiereiland voor de beroemdste oesters ter wereld, de crème de la crème van de patisserie en de langoustines uit Guilvinec. Maar er worden niet alleen culinaire grenzen verlegd. In Bretagne overwint Herman met de hulp van Sergio angsten die al zo’n 40 jaar zijn leven beheersen.

De culinaire reis legt al snel de kwetsbare kant van de grofgebekte schrijver bloot. Vooral wanneer het over zijn vriendin Lena en zijn zoontje Roman gaat, maakt Hermans scherpe tong plaats voor zijn peperkoeken hart. Maar Herman vertelt ook openhartig over zijn turbulente jeugd en de moeilijke relatie met zijn vader, een veehandelaar. 'Toen ik 10 jaar oud was wilde ik thuis al weggaan. Mijn vader was een zeer gestresseerde, agressieve mens. Meppen en slaan, gooien en smijten…', verduidelijkt hij. Die tragische thuissituatie heeft zijn sporen nagelaten: 'Ik begin meer en meer op mijn vader te lijken. Ik ben niet fysiek agressief, maar ik kan verbaal zeer agressief zijn tegen mijn vriendin. Dat gaat om kleinigheden. Twee minuten later heb ik daar spijt van en begin ik het goed te maken. Ik doe mijn best, maar soms is het sterker dan mezelf', geeft hij eerlijk toe.

Herman sleept zijn moeilijke jeugd nog steeds mee - 'Ik droom nog geregeld over die tijd en dan schiet ik gillend wakker' - en gaat gebukt onder diepgewortelde angsten die zijn leven al meer dan 40 jaar beheersen. Begin jaren 80 kreeg hij tien jaar aan een stuk met de ene na de andere angstaanval te kampen, een gevoel dat ook voor Sergio niet onbekend blijkt te zijn. Vanwege zijn vliegangst neemt Herman alleen de trein naar Bretagne en sinds zijn elfde - toen hij aan de verdrinkingsdood ontsnapte - heeft hij een heilige schrik voor water. Terwijl hij doodsangsten uitstaat tijdens het oogsten van oesters in getijdengebied bekent Herman dat hij zelfs nog nooit met zijn voeten in de zee heeft gestaan. Het is bovendien zo’n veertig jaar geleden sinds Herman achter het stuur van een auto durfde te kruipen, maar daar komt dankzij Sergio op een verlaten parking verandering in.

