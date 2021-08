Herbeleef zaterdag de seizoensfinale van 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Het is aftellen voor de fans van 'Familie'. Nog heel even en het gloednieuwe seizoen start op VTM. Niet zomaar een seizoen, want 'Familie' viert zijn 30ste verjaardag! Wie helemaal klaar wil zijn voor de start, kan zaterdag de zinderende seizoensfinale van juni herbeleven!