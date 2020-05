Heeft het coronavirus 'Chateau Meiland' bereikt?

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Paniek op het Chateau is eerder regel dan uitzondering, maar dit keer is er echt iets aan de hand. n van de gasten heeft mogelijk corona.

Nu is in quarantaine blijven niet moeilijk, het leven op het kasteel is sowieso nogal geïsoleerd. Maar hoe regel je medische hulp? Hoe bescherm je jezelf tegen besmetting? Blijmoedig stuntelt de familie zich door de problemen heen. Wie eenmaal een autoritje met Erica heeft overleefd, is niet meer bang voor de dood. En met een glas wijn erbij wordt het ook nog gezellig.

Maxime’s dochter Claire gaat in 'Wat Wil Maxime?' voor het eerst naar een nieuwe opvang, maar ze spreekt en verstaat nauwelijks Frans, dus Maxime houdt haar hart vast.

Maxime: 'Ik ging met een heel goed gevoel naar binnen, maar ik kom met een heel slecht gevoel naar buiten, eerlijk gezegd.'

'Chateau Meiland' en 'Wat Wil Maxime?', dinsdag 19 mei om 20.35 uur op VIJF.