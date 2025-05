Hannelore Simoens en haar danspartner repeteren voor 'Dancing with the Stars'… tot in Italië

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond wordt 'Dancing with the Stars' één lang sprookje, want de dansers performen op de muziek van Disneyland Parijs. Hannelore Simoens danst een Broadway-jazz op Welcome to Wonderland uit de Disney-klassieker Alice in Wonderland.

Repeteren voor deze nieuwe dans deed ze letterlijk over de landsgrenzen heen. Voor de verjaardag van haar mama reisde Hannelore afgelopen week met haar familie naar Italië, met haar danspartner Michele als extra reisgezel. Want ook in het prachtige Firenze liep 'Dancing with the Stars' gewoon door…

'Dancing with the Stars', zondag 4 mei om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.