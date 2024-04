Gwenny en Niels blikken terug op hun avontuur op 'Honeymoon Island'

Gwenny en Niels worden nog een laatste keer verwend met een hoop lekkers, want het is hun laatste avond op 'Honeymoon Island'. Ze kijken terug op een gek avontuur en de tijd die ze samen op het eiland beleefden.

Kunnen de mooie woorden die ze over elkaar delen de vonk alsnog laten overspringen, of is het daar te laat voor?

'Gestrand op Honeymoon Island', maandag 15 april om 21.55 uur bij VTM 2, op VTM GO en volledig te bekijken op VTM GO+.