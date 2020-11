Grote liefde én drama in laatste aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'

Er vlogen dit seizoen heel wat vlinders rond op de boerderijen van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. Gemiddeld 774.292 kijkers (live +7) volgden de reeks, goed voor een marktaandeel van 28,7 % (VVA 18-54).

Op de romantische trips schoot Cupido flink raak, want maar liefst vijf van de zes boeren leken de liefde te hebben gevonden, een record voor de reeks. 'Ondertussen zijn we een dikke twee maanden verder en willen we weten hoe het met iedereen gaat. Is onze missie geslaagd? Hebben de boeren die ene ware gevonden waar ze zo naar verlangden?', vragen Dina Tersago en An Lemmens zich af. Ze zochten Bart, David, Veerle, Tristan, Frits en Dries recent thuis op en delen hun huidige relatiestatus.

Eerste halte: varkensboer Bart in Wortegem-Petegem. Bart en Céline, het leek wel een match made in heaven. Dat hadden ook Dagmar en Lotte ook al snel door en dus besloten ze samen de boerderij te verlaten zodat de liefde tussen Bart en Céline kon openbloeien. Maar hoe gaat het nu met hen? Zijn ze nog altijd samen? 'Bart is druk bezig geweest met de aardappeloogst maar ik hoop dat hij ook tijd heeft gemaakt voor de liefde', duimt Dina. 'Wel, het was zeer heftig', blikt Bart terug op het avontuur.

Tijdens hun romantische trip naar Cap Gris-Nez vertelde Sarah dat ze dolverliefd was op perenboer David, en hij ook leek te zwichten voor de 32-jarige uit De Klinge. Maar écht verliefd, dat was hij nog niet. 'Ik ben superblij dat ik Sarah gekozen heb maar er moet nog heel wat gebeuren om echt in vuur en vlam te staan', vertelde David. Heeft Sarah haar perenboer ondertussen in vuur en vlam weten zetten?

Veerle en Thibaut kozen vol voor mekaar en de romantiek spatte ervan af. An Lemmens trekt naar Limburg om uit te zoeken of ruiter en security agent Thibaut nog steeds de man van Veerles leven is.

Frits en Hanne, het stond in de sterren geschreven. Al van toen hij haar video zag, had kippenboer Frits een crush op de 23-jarige forensisch auditor. Maar is dat nog altijd zo? Dina brandt van nieuwsgierigheid.

Koeienboer Tristan verklapt in de finale aan Dina dat hij al redelijk snel wist dat hij voor Lucas zou kiezen. 'Qua uiterlijk en persoonlijkheid was hij het meeste mijn ding. Lucas ging tegen me in en dat was hetgene dat ik moest hebben.' Maar is de 22-jarige Nederlander écht wat Tristan nodig heeft, of dacht hij dat alleen maar?

Dries nam Melissa mee op romantische trip maar daar sloeg de vonk nog niet over. An Lemmens is benieuwd of dat ondertussen wel het geval is en legt Dries op de rooster. Dat is hij ondertussen toch al gewoon van 'vrouwvolk', zo bleek doorheen de reeks.

Eén ding is zeker: de finale van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' belooft zowel grote liefde als drama.

