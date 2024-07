Gooit Katy's ex-man roet in het eten in 'B&B Zoekt Lief'?

Foto: VTM - © DPG Media 2024

In het charmante Sluis verwelkomt de energieke Katy de nieuwe vrijgezel Roland in 'B&B Zoekt Lief'. Zijn eerste indruk van Katy is positief. Al zorgt de aanwezigheid van haar ex-man meteen voor enige spanning.