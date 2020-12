(glüh)wijnen, (glüh)wijnen, (glüh)wijnen met gloednieuwe kerstspecials 'Chateau Meiland' op VIJF

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Fans van 'Chateau Meiland' kunnen binnenkort hun kerst- én Martien hart weer ophalen. In kerst met de familie Meiland is namelijk in vier afleveringen te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin reizen naar onder meer het hoge noorden.

Als we denken aan Lapland in de kerstperiode, denken we vooral aan het mooie landschap, veel sneeuw en gezelligheid. Maar beleven de Meilandjes dat ook wel zo?

De familie Meiland snakt naar vakantie en besluit naar Lapland te gaan. Hier kunnen ze zich onderdompelen in de prachtige natuur, sledetochten maken, met een beetje geluk het Noorderlicht zien en misschien zelfs de Kerstman ontmoeten. Voor het ultieme 'Last Christmas'-gevoel huren ze een leuke chalet.

Voordat het zover is moet er echter nog een boel geregeld worden, maar de belangrijkste vraag is: hoe neem je een voorraad wijn mee? De Meilandjes hebben gehoord dat dit in Lapland maar moeilijk verkrijgbaar én ontzettend duur is.

Wanneer het eenmaal zover is, storten Martien, Erica, Maxime, Montana én Claire zich vol overgave op de winterse activiteiten.

'Kerst met de Familie Meiland', vanaf 22 december tot en met 29 december om 20.35 uur op VIJF.