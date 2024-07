Gers Pardoel en Ian Thomas zijn de Vlaamse Supertip in 'Tien Om Te Zien'

Metejoor, De Romeo's, Gert & James, Abel, Helmut Lotti & Marjolein, Marco Schuitmaker, Laura Tesoro, Pommelien Thijs: onder andere deze muzikale toppers staan vanavond op het podium van een nieuwe 'Tien Om Te Zien'.

De Vlaamse Supertip is deze week een uniek duet van Gers Pardoel en Ian Thomas. Zij sloegen voor het eerst de handen in elkaar voor hun zomerse single Romeo en brengen die vanavond in absolute primeur in 'Tien Om Te Zien'. Gers en Ian laten meteen een feestje losbarsten op de zeedijk van Westende!

Bekijk de preview hier: