Geniet deze kerst van feestelijke spanning met 'Inside Man' op BBC First

Laat je deze kerst verwennen door BBC First. Van de nieuwe, spannende thriller 'Inside Man' tot terugkerende favorieten als 'Murdoch Mysteries', BBC First biedt voor ieder wat wils tijdens de feestdagen.

'Inside Man' is een meeslepende thriller van de BAFTA- en Emmy-winnende schrijver Steven Moffat. Met David Tennant ('Doctor Who'), Stanley Tucci ('The Hunger Games') en Dolly Wells ('Dracula') in de hoofdrollen, volgt deze serie een gevangene in de dodencel in de Verenigde Staten, een dominee in een rustig Engels dorp en een wiskundeleraar die vastzit in een kelder. Hun paden kruisen elkaar op de meest onverwachte manieren.

Deze maand gaat 'Agatha Christie’s Murder is Easy' in première op BBC First, gebaseerd op de klassieke mysterieuze verhalen van Agatha Christie. In deze driedelige serie volgt Luke Fitzwilliam een seriemoordenaar nadat hij Miss Pinkerton ontmoet in een trein naar Londen. Kerry Godliman keert terug als Pearl Nolan in het derde seizoen van de Britse misdaadserie 'Whitstable Pearl', gebaseerd op de populaire romans van Julie Wassmer. Yannick Bisson speelt opnieuw de methodische detective William Murdoch in het twaalfde seizoen van het drama 'Murdoch Mysteries', wat zich afspeelt in Toronto. Fans kunnen ook in de feeststemming komen met de kerstspecial 'Murdoch Mysteries Home for the Holidays', seizoen 11.

In het tiende seizoen van 'Dalziel and Pascoe' reist de directe Andy Dalziel met zijn jongere, snel opklimmende partner Peter Pascoe naar Amsterdam voor een Europese politieconferentie, maar al snel nemen de gebeurtenissen een onverwachte wending. Ook gaat het negende seizoen van 'Where the Wild Men Are' met Ben Fogle in première op BBC First. In dit seizoen reist Ben naar Portugal, Ierland, Griekenland en de Verenigde Staten om mensen te ontmoeten die kozen voor een leven in enkele van de meest afgelegen en onherbergzame delen van de wereld.

'Dalziel and Pascoe' seizoen 10 gaat op zaterdag 14 december om 20.00 uur in première op BBC First

De directe en politiek incorrecte Andy Dalziel (Warren Clarke – 'A Clockwork Orange') werkt opnieuw samen met zijn jongere, snel opklimmende partner Peter Pascoe (Colin Buchanan – 'A Touch of Frost') in het tiende seizoen van 'Dalziel and Pascoe'.

In dit seizoen reist het bijzondere duo naar Amsterdam voor een Europese politieconferentie. Gedurende zes dagen draait Dalziel's leven volledig om. Hij belandt aan de verkeerde kant van de wet en wordt de hoofdverdachte in de moord op een jonge Britse zangeres. Pascoe voert zijn eigen onderzoek uit, vastbesloten om te bewijzen dat zijn baas onschuldig is. Maar waarom zijn de Nederlandse agenten zo vastberaden om Dalziel aan te klagen voor moord? Terwijl het mysterie zich ontvouwt, blijkt dat de Nederlandse politie duistere geheimen verbergt...

De kerstspecial 'Murdoch Mysteries Home for the Holidays' gaat op dinsdag 10 december om 19.00 uur in première op BBC First

In de kerstspecial van seizoen 11 van 'Murdoch Mysteries' reizen Murdoch en Ogden naar Victoria om Murdoch's broer, RCMP-officier Jasper Linney (Dylan Neal - 'Arrow'), te bezoeken. Daar duiken ze in een moordonderzoek dat verband houdt met een archeoloog (Megan Follows – 'Heartland'), die een oude inheemse nederzetting ontdekte. Dit brengt hen op een avontuurlijke tocht door de ruige schoonheid van Brits-Colombia, waar ze de Songhees- en Haida-naties ontmoeten.

Ondertussen krijgen de Brackenreids een investeringskans aangeboden die te mooi lijkt om waar te zijn. Crabtree en Higgins plannen een skivakantie met hun vriendinnen Nina en Ruth, maar ontdekken al snel dat het gevaarlijker is dan ze dachten.

'Murdoch Mysteries' seizoen 12 gaat maandag 11 december om 20.00 uur in première op BBC First

In seizoen 12 van deze populaire, internationaal geprezen serie herstellen Murdoch (Yannick Bisson) en Ogden (Hélène Joy – Durham County) hun relatie na een miskraam. Ze bouwden ook hun droomhuis, ontworpen door de beroemde modernistische architect Frank Lloyd Wright (Aaron Poole – 'The Empty Man'). Ogden studeert geneeskunde en moet het opnemen tegen een collega. Murdoch blijft uitvinden en sleutelen aan allerlei apparaten om het leven aan het begin van de twintigste eeuw gemakkelijker te maken. Wanneer de spion Terence Meyers (Peter Keleghan – 'Ginger Snaps') hem vraagt om undercover een vredesverdrag te redden, is hij enthousiast over de gadgets die hij tegenkomt. De avances van een diplomatieke vertegenwoordiger zorgen echter voor enige ongemak.

Crabtree herstelt van een gebroken hart, en zijn romantische toekomst ziet er somber uit door zijn voorkeur voor slimme, ambitieuze vrouwen. Brackenreids’ leven staat op zijn kop wanneer hij zowel persoonlijk als professioneel te maken krijgt met tragedie. Ondertussen veranderde Higgins in een ondraaglijke snob terwijl hij zich voorbereidt om te trouwen met zijn sociale vriendin. En Watts onthult complexere eigenschappen na een onderzoek tegen hem. In het mortuarium toont Violet Hart een meedogenloze ambitie die Brackenreid moet temperen.

'Whitstable Pearl' seizoen 3 gaat in première op vrijdag 13 december om 21.00 uur op BBC First

Kerry Godliman ('After Life') keert terug als Pearl Nolan in het derde seizoen van 'Whitstable Pearl'. Pearl richt zich volledig op haar werk als privédetective en laat de restauranttaken voornamelijk over aan haar moeder Dolly en serveerster Ruby. Ze is nog steeds samen met haar vriend Tom, een leraar, maar hun relatie komt onder druk te staan wanneer hij voorstelt om samen de volgende stap te zetten. Rechercheur Mick McGuire (Howard Charles – 'The Musketeers', 'Top Boy') is een paar maanden weggeweest en keert terug als een nieuwe man: slanker, fitter en veel relaxter. Maar blijft dat zo?

De diepe band tussen Pearl en Mike blijft bestaan, maar het seizoen laat de 'will-they-won’t-they'-dynamiek uit eerdere seizoenen achter zich. Pearl maakt zich meer zorgen over Mike’s gemoedstoestand. De dagelijkse drukte van het politiewerk haalt hem snel uit zijn nieuwe rust, maar Pearl wil hem helpen de dood van zijn vrouw te verwerken, zodat hij innerlijke rust kan vinden.

'Inside Man' gaat zondag 22 december om 21.00 uur in première op BBC First

'Inside Man' is een spannende thriller van BAFTA- en Emmy-winnaar Steven Moffat ('Sherlock', 'Doctor Who'). De vierdelige miniserie heeft een indrukwekkende cast met onder anderen David Tennant ('Doctor Who'), Stanley Tucci ('The Hunger Games'), Dolly Wells ('Dracula') en Lydia West ('It’s A Sin').

In de serie komen een ter dood veroordeelde moordenaar, een dominee in een rustig Engels dorp en een wiskundeleraar die in een kelder vastzit op de meest onverwachte manieren met elkaar in contact. Jefferson Grieff (Stanley Tucci) zit in een Amerikaanse gevangenis in de dodencel voor de brute moord op zijn vrouw, maar hij heeft een bijzondere gave: hij kan misdaden oplossen vanuit zijn cel. Engelse journaliste Beth Davenport (Lydia West) heeft Grieffs hulp nodig. Janice (Dolly Wells), een vrouw die Beth onlangs hielp, verdween. Het laatste dat Beth van Janice hoorde, was een sms met een vage foto van een man die op de camera afkomt. Zal Grieff de zaak op tijd oplossen? Hoe is de lokale dominee (David Tennant) bij deze zaak betrokken? En is het echt mogelijk om een misdaad op te lossen voordat deze is gepleegd?

'Agatha Christie’s Murder is Easy' gaat op dinsdag 31 december om 21.00 uur in première op BBC First

Engeland, 1954. De jonge en ambitieuze Luke Fitzwilliam (David Jonsson – 'Industry') komt vanuit Nigeria naar Engeland voor een baan bij Whitehall. In de trein naar Londen ontmoet hij de bejaarde Miss Pinkerton (Penelope Wilton – 'Downton Abbey'). Ze vertrouwt hem toe dat er een moordenaar rondloopt in het respectabele dorp Wychwood-Under-Ashe. Terwijl de lokale bevolking de sterfgevallen als ongelukken beschouwt, heeft zij haar twijfels. Wanneer Miss Pinkerton op weg naar Scotland Yard wordt neergestoken, weet Fitzwilliam dat hij de moordenaar moet vinden voordat deze opnieuw toeslaat. Voor bepaalde mensen is moord immers makkelijk…

Morfydd Clark ('Lord of the Rings', 'Saint Maud'), Douglas Henshall ('Shetland') en Matthew Baynton ('The Wrong Mans') spelen ook in de driedelige serie.

'Where the Wild Men are with Ben Fogle' seizoen 9 gaat op maandag 2 december om 17.50 uur in première op BBC First

Ontdekkingsreiziger Ben Fogle ontmoet opnieuw mensen die het drukke leven achter zich lieten en zich vestigden in enkele van de meest afgelegen en onherbergzame gebieden ter wereld.

In dit seizoen spreekt Ben met Alex, een retailwonderkind die het Verenigd Koninkrijk verliet voor zijn eigen afgelegen berg in Portugal. Hij ontmoet ook Georg en Bettina, een Europees stel dat troost vond in de Ierse wildernis. Daarnaast bezoekt Ben Sandy, die zijn carrière in de toeristenindustrie verruilde om dieren te redden op een Grieks eiland. Verder ontmoet hij Helen en Jason, die wonen op de Shetland-eilanden, het meest noordelijke punt van het Verenigd Koninkrijk. Tot slot reist Ben in de Verenigde Staten door de woestijnen van Arizona met Dee, een moderne nomade die in haar busje leeft.

'Where the Wild Men are with Ben Fogle' seizoen 10 gaat op vrijdag 13 december om 17.50 uur in première op BBC First

Ben Fogle ontmoet opnieuw mensen die zich afkeerden van de samenleving en hun leven radicaal veranderden.

In dit seizoen reist Ben naar afgelegen locaties in de Verenigde Staten, Italië, Zambia en Australië om gezinnen te ontmoeten die zich vestigden in enkele van de meest onherbergzame gebieden ter wereld.

In december kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'The Madame Blanc Mysteries' seizoen 3, elke dinsdag om 21.00 uur tot 17 december

'Sherwood' seizoen 2, elke zondag om 21.00 uur tot 15 december

'Murdoch Mysteries' seizoen 11, elke weekdag om 20.00 uur tot 9 december

'Dalziel and Pascoe', elke zaterdag om 20.00 uur tot 7 december

'All Creatures Great and Small' seizoen 5, elke maandag om 21.00 uur tot 30 december

'Douglas is Cancelled', elke donderdag om 21.00 tot 5 december

'Spent', elke vrijdag om 21.00 tot 6 december