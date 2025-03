'Gelukkig Gescheiden' donderdag met Saar en Steve

De levens van Saar (36) en Steve (38) zijn al verbonden van toen ze nog kinderen waren. De gescheiden papa van Steve begon een relatie met de doopmeter van Saar, dus Saar en Steve speelden al spelletjes samen op familiefeesten.

Ze komen ook in dezelfde Chiro in Dilbeek terecht en noemen zichzelf al een koppeltje wanneer ze 8 en 11 zijn. In 2006 wordt het officieel. Na hun studies gaan Saar en Steve samenwonen en 9 maanden later is daar de kleine Mathis (9). Op de dag dat ze exact 10 jaar samen zijn, trouwen ze: 12 november 2016. Nog een jaar later wordt ook hun dochter Nina (7) geboren. In 2023 gaan Steve en Saar uit elkaar. Saar blijft single en vindt veel steun bij haar zus Jolien (32). Enkele maanden na de breuk leert Steve Ingrid (38) kennen, die een dochter Mila (9) heeft. Steve en Saar hebben nog een jaar in hetzelfde huis gewoond na hun breuk voor ze verhuisd zijn. Saar woont nu tijdelijk bij haar zus Jolien, haar echtgenoot Rino en kinderen Demi (4) en Flo (1), terwijl het huis van Saar verbouwd wordt. De 2 zussen geven ook les op dezelfde school en zorgen samen voor elkaars kinderen.

'Gelukkig Gescheiden', donderdag 27 maart om 20.40 uur op VRT 1.