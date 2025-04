'Gelukkig Gescheiden' donderdag met Eva & Jan

In 2008 komen Eva (40) en Jan (43) elkaar tegen in Antwerpen op een barbecue voor en door uitgeweken Kempenaars. Eva is op slag verliefd en nodigt Jan uit op een huisfeestje. Daar slaat de vonk over en ze worden een koppel.

Eva woont op dat moment met een hoop vriendinnen in een paar appartementen boven elkaar in Borgerhout en Jan gaat vrij snel in het appartement onder dat van Eva wonen met nog een vriendin van Eva. In 2015 en 2017 krijgen Eva en Jan 2 zonen: Leo (9) en Benjamin (7). Jan en Kathelijne (43) kennen elkaar al van de middelbare school, maar lopen elkaar later opnieuw tegen het lijf op een feestje van Kathelijnes broer. Op dat moment hebben Eva en Jan voor polyamorie gekozen in de hoop hun relatie te redden. Maar Jan en Eva gaan toch uit elkaar en Jan en Kathelijne worden een koppel. Eva en Jan beslissen al snel dat ze allebei dicht bij de kinderen willen zijn en gaan naast elkaar wonen in een cohousingproject in Essen. De kamer van hun zoontjes ligt in het midden en heeft een deur naar elk huis. Daar komt ook Sarah (38) wonen, die ook net uit elkaar gegaan is met de vader van haar kinderen Aster (13) en Pepijn (8). Sarah en Eva zijn niet alleen buren, maar ook beste vriendinnen, die elkaars deur plat lopen en hun levens met de kinderen veelal samen organiseren.

