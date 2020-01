Geert Mak trekt weer door Europa

In 1999 reisde de Nederlandse journalist, historicus en schrijver Geert Mak een jaar lang door Europa om een balans op te maken van de 20ste eeuw.

Hij zocht naar plaatsen, sporen en mensen die konden getuigen van de voorbije eeuw, en tegelijk ging hij op zoek naar een het antwoord op de vraag hoe Europa er op de valreep van een nieuw millennium voor stond. Dat leverde een fascinerend boek op én een beklijvende televisieserie: 'In Europa'.

In de tweede reeks van 'In Europa' (een coproductie van VPRO en Canvas) trekt Geert Mak opnieuw door Europa en de Europese geschiedenis. De nieuwe serie pakt de draad bij het einde van de eerste reeks: in 1999. Het optimisme tijdens de eeuwwisseling heeft ondertussen plaatsgemaakt voor angst en verwarring na de aanslagen op de Twin Towers, de kredietcrisis, een toenemende stroom vluchtelingen en de steeds slechtere relatie met Rusland.

Elke aflevering begint met een gebeurtenis die Geert Mak als een keerpunt in de hedendaagse geschiedenis beschouwt, terwijl op dat moment niemand dat nog in de gaten had. Dat besef kwam pas veel later. Zo had de Franse piloot wiens vliegtuig in 1994 werd gekaapt met als doel het toestel op de Eiffeltoren te laten neerstorten, nooit bedacht dat terroristen vanaf dat moment een vliegtuig ook als wapen zouden kunnen inzetten. Na 9/11 weten we beter en de rest is geschiedenis.

'In Europa - De Geschiedenis op Heterdaad Betrapt' laat ooggetuigen aan het woord die zonder dat ze het doorhadden middenin een belangrijke historische gebeurtenis belandden. Met hun persoonlijke verhaal kleuren zij de recente geschiedenis in. Geschiedenis die nooit ophoudt maar juist doordendert en ons in verwarring achterlaat. In die chaos probeert Mak orde te scheppen en de geschiedenis op heterdaad te betrappen zoals alleen hij dat kan.

Aflevering 1 De piloot die uit de cockpit sprong

Wat heeft de kaping van een Frans vliegtuig in 1994 te maken met de aanslag op de Twin Towers in 2001? Was 9/11 te voorspellen geweest als we beter hadden opgelet? Een zoektocht naar de voortekenen én de impact van terreur door moslimextremisten.

Het is 1994. Een vliegtuig van Air France met 220 passagiers wordt gekaapt in Algiers, Algerije. De enige eis van de kapers: naar Parijs vliegen. Veertig uur en drie executies later stijgt het toestel op. De piloten maken de kapers wijs dat er onvoldoende brandstof is om Parijs te halen en landen in Marseille. Daar eisen de kapers drie keer zoveel brandstof als nodig is voor een vlucht naar Parijs. Maar zo ver komt het niet. Commando's bestormen het vliegtuig en doden alle kapers.

De co-piloot JP Borderie springt uit de cockpit om de kogels te ontwijken. Geert Mak zoekt hem op. Om te ontsnappen aan de kogelregen tijdens de bestorming van het vliegtuig, wrong Borderie zich door een cockpitraampje en liet zich 7 meter vallen. Hij brak daarbij zijn elleboog en dij. Aan boord van het toestel werden 20 staven dynamiet aangetroffen. Dat bewijst volgens de inlichtingendiensten dat het de bedoeling was het passagiersvliegtuig als bom te gebruiken om de Eiffeltoren te vernietigen.

Geert Mak ontmoet ook Louis Caprioli, de veiligheidsman die voorkwam dat de Eiffeltoren van de aardbodem gevaagd werd, maar die het in zijn strijd tegen de bad guys niet zo nauw nam met de wet.

En wat te denken van Faycal Cheffou. Hij werd in 2016 in Brussel hardhandig gearresteerd door een zwaar bewapende anti-terreureenheid. Hij werd aangezien voor 'de man met het hoedje', een van de aanslagplegers op Zaventem. Dat bleek een persoonsverwisseling, maar de kwade geur van verdachtmaking zou hij nooit meer kwijtraken.

'In Europa - De Geschiedenis op Heterdaad Betrapt', vanaf zondag 12 januari om 20.05 uur op Canvas.