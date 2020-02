'Geert Mak in Europa': The Love Bridge

Terwijl iedereen kijkt naar Hongarije en Polen, is Denemarken al veel eerder een weg ingeslagen van populisme en protectionisme. Zelfs de Sociaal Democraten, die hun achterban zagen slinken, steunen anti-migratiebeleid.

En dit beleid heeft ook zijn weerslag op Denen met een niet-westerse achtergrond. Hoe is het zo ver kunnen komen in Denemarken?

1 januari 2000: In zijn nieuwjaarstoespraak verzucht de sociaal-democratische premier Poul Nyrup Rasmussen dat 'het niet de bedoeling kan zijn dat Denen zich niet meer thuisvoelen in hun eigen land'. Hij belooft zijn landgenoten dat Denemarken geen multi-etnische samenleving zal worden. Het was het begin van een harde politiek, waarbij de Deense wetgeving inzake asielzoekers en vreemdelingen flink werd aangescherpt. Alles werd gericht op minder immigratie en het terugsturen van immigranten naar hun land van herkomst. Het Deense staatsburgerschap verkrijgen is door steeds strengere regels een kunst op zich geworden.

Wat gebeurt er als een Deen verliefd wordt op een niet-Deen? Het gebeurde met Jackie, die verliefd werd op de Fillipijnse Jennifer. Jennifer en haar kinderen uit een eerder huwelijk krijgen niet de Deense nationaliteit. Hun gezamenlijke zoontje Ethan weer wel... Het gezin woont daarom in Zweden. Het Zweedse Malmø, door de bekende brug verbonden met Kopenhagen, zit vol met Denen die een niet-Deense partner hebben. De Deense partner reist vaak noodgedwongen op en neer naar Denemarken, de niet-Deense partner probeert te integreren in Zweden, waar de toelatingseisen voor het staatsburgerschap veel soepeler zijn.

