'Geert Mak in Europa': Bankier achter tralies

Was de ellende die het cowboykapitalisme in 2008 veroorzaakte te voorzien geweest? IJslandse bankiers sleepten in hun val Europese spaarders n hun eilandgenoten mee.

De IJslanders pikten het niet. Zij stuurden, als enige land in de wereld, de bankiers naar de gevangenis.

Acteur Benedikt Erlingsson geeft met schaamrood op de kaken toe dat hij meeprofiteerde van de ongekende rijkdom, hoewel hij doorzag dat er iets niet klopte.

Bankier Elmar Svavarsson is net uit de gevangenis, maar nog steeds zonder enig schuldbesef over zijn eigen bijdrage aan het financiële debacle.

De Britse bankier Paul Moore vertrok nog voor 2008 bij zijn bank toen hij doorhad wat er gaande was en werd de paria van de financiële wereld.

'Geert Mak in Europa', zondag 26 januari om 20.05 uur op Canvas.