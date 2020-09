Gedetineerde steekt eigen cel in brand in 'Niveau 4 Gent'

Hoofdinspecteurs Wim en Tom hebben de leiding over een groots opgezette interventie. Een gedetineerde heeft zijn cel in brand gestoken in de gevangenis van Gent.

De hele buurt wordt hermetisch afgesloten want als de brand zich kan uitbreiden, moeten alle gedetineerden mogelijks geëvacueerd worden uit de gevangenis.

Het bijzondere bijstandsteam COPS wordt op vraag van de onderzoeksrechter in Gent naar een gewapende man gestuurd in een bijzonder gevoelig dossier. Het COPS-team van de Gentse politie stond het afgelopen jaar 230 keer oog in oog met een gewapende verdachte. Zij zijn het beste getraind om tussen te komen bij verdachten met messen en vuurwapens. Dankzij hun bijstand geraken veel minder politiemensen gewond tijdens interventies.

Commissaris Rico en inspecteur Bart moeten opnieuw op zoek naar de tienercrimineel die vorige keer werd vrijgelaten door plaatsgebrek in de jeugdinstelling. Hij heeft na zijn vrijlating opnieuw een overval met geweld gepleegd. Met de moed der wanhoop gaan ze op zoek en dit keer met succes. Na zijn arrestatie blijkt er plaats te zijn in de strengste jeugdinstelling van het land. Dat de zigeunerjongen tot een ware familieclan behoort wordt een paar dagen later nog meer eens duidelijk: zijn jongere broer wordt opgepakt terwijl hij in een niet-verzekerde wagen rijdt met een valse nummerplaat.

Inspecteurs Thomas en Ruben proberen een vrouw in nood te helpen. Ze werd naar eigen zeggen bestolen, heeft geen schoenen meer en moet de ijskoude vriesnacht op straat doorbrengen.

