Freya Poppe opent miljoenenweek 'Huizenjagers' met pand voor 1 miljoen euro

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Van de kust tot Sint-Truiden: Huizenjagers Sabrina, Yannick en Charles-Henry schuimen vanaf maandag 28 september maar liefst vier provincies af tijdens de Miljoenenweek, waarin de panden van minstens 1 miljoen euro op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar.

En ze moeten meteen vol aan de bak voor niemand minder dan influencer en eigenaar van het modemerk Tutu Chic Freya Poppe, bekend van het VIJF-programma 'Pink Ambition'. Zij zoekt een villa waar ook plaats is voor een kantoor, een showroom en een atelier. En dat allemaal in een straal van 50 km rond haar geliefde stad Antwerpen. Best friend Valéry gaat mee en staat Freya bij tijdens haar zoektocht. Een belangrijk detail: Freya’s paard Ocean moet ook een speciaal plekje krijgen bij het huis. Budget: 1 miljoen euro.

Makelaars

Sabrina spreekt, werkt, leeft uit haar buikgevoel. Ze is oprecht en probeert zich niet teveel door haar emoties te laten leiden. De makelaardij boeit haar enorm omdat iedere koper een uniek verhaal heeft. Sabrina kan als leading lady zeker haar mannetje staan tussen haar twee concullega’s.

Van een getalenteerde jonge gast gesproken. De perfect tweetalige Yannick wordt bij De Boer & Partners naar voren geschoven als dé nieuwe hit binnen het agentschap. Hij mag dan ook talloze BV’s tot zijn cliënteel rekenen. Deze doordachte jongeman volgt steeds zijn intuïtie en dat zal hem nog ver brengen.

De wereld verbeteren en mensen helpen, dat is de ultieme droom van Charles-Henry. Tot voor kort was hij zelfs nog vrijwilliger bij de brandweer en ambulance. Gelukkig heeft de 34-jarige Charles-Henry uit Dilbeek als makelaar nog altijd het gevoel mensen te ondersteunen in een belangrijk hoofdstuk in hun leven. Charles-Henry gaat deze week volop voor de Huizenjagers trofee, maar kan hij die ook in de wacht slepen?

Aflevering 2 op dinsdag 29 september

Vader Dirk, zoon Ike en schoonzoon Timothy vertegenwoordigen de familie om voor 4 generaties op zoek te gaan naar een pand om te cohousen. Het belangrijkste is dat ze een huis vinden met 3 aparte wooneenheden zodat ieder gezin zijn privacy kan behouden, maar wel met gemeenschappelijke tuin. Dit alles zoeken ze in de ruime regio West-Vlaanderen. Budget: 1 miljoen euro.

Aflevering 3 op woensdag 30 september

Lilian en Filip zijn sinds 7 jaar een koppel en hebben ieder hun eigen woonst. Maar nu is het tijd om te gaan samenwonen en een nieuwe start te maken. Samen zijn ze op zoek naar een appartement in Gent met een groot terras en een mooi uitzicht aan het water. Het hoeft zeker niet instapklaar te zijn, want een architect om alles aan te passen, hebben ze al. Budget: 1 miljoen euro.

Aflevering 4 op donderdag 1 oktober

Ilse en haar gezin zijn op zoek naar een woning in de regio Sint-Truiden. Beste vriendin Hanne kent Ilse als geen ander en zal haar vergezellen tijdens de zoektocht. De droomwoning die Ilse voor ogen heeft is in manoir stijl. Budget: 1 miljoen euro.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.