Fred staat in 'Blind Gesprongen' oog in oog met Roberto Martinez, maar voor welke job?

Op maandag 2 mei staat de 37-jarige Fred uit Buggenhout aan de grond genageld in een nieuwe aflevering van 'Blind Gesprongen'. De IT'er met een grote passie voor voetbal is toe aan een nieuwe job en ontdekt welke switch de experten voor hem hebben uitgekozen.

Daarvoor wordt hij verwacht op een unieke locatie: de Koninklijke Belgische Voetbalbond in Tubeke, het kloppend hart van onze Rode Duivels en Red Flames. Fred komt er oog in oog te staan met coach Roberto Martinez, een verrassing van formaat.

Wanneer Fred zijn blinddoek afdoet, kan hij zijn ogen niet geloven. 'I’m delighted to welcome you into your new working environmen', steekt Robert Martinez van wal. 'I'm sure you know that football teams have 23 players, but behind the scenes there are many more people working with the same mission. That’s why we welcome you into the team.' Maar welke job zal Fred er mogen uitvoeren? Ook dat krijgt hij van de bondscoach te horen…



'Blind Gesprongen' maakt maandag ook kennis met een nieuwe en allerlaatste kandidate: de 27-jarige Sana uit Oudsbergen. Deze assertieve jonge mama is afgestudeerd als ergotherapeut en begeleidt in haar huidige job jongeren in probleemsituaties. Dat doet ze graag, maar toch vraagt Sana zich af of dit écht de job van haar leven is. Ze twijfelt over wat bij haar past en schakelt daarom de hulp in van de 'Blind Gesprongen'-experten. Zij krijgen volledige carte blanche en die kans grijpen ze graag om haar een switch van 180 graden te laten maken.

'Ik heb mij in een zotte bui ingeschreven voor dit programma', vertelt Sana. 'Het is zeker een uitdaging voor mezelf en ook een inspiratie voor de jongeren waar ik mee werk. Verken, ontdek en ga uitdagingen aan. Ik wil zoeken naar waar ik thuishoor. Een job waar ik kan beginnen en zeggen: 'Dit is het'.' Om de perfecte job voor Sana te vinden gaan de experten ver. Heel ver. 'Ik denk echt dat we haar eens een shock moeten geven zodat ze in een totaal nieuwe omgeving terechtkomt', aldus expert Stijn Baert.

Elia (Waasmunster) gaf na 7 jaar haar job op als bediende in een kopiecenter. De experten zien in haar de ideale kinderbegeleidster. Een keuze die Elia in eerste instantie blij verraste, maar al snel begon ze te twijfelen of het wel echt haar ding is. Uitgerekend op haar verjaardag wordt Elia verwacht voor haar allereerste werkdag in de crèche. Daar wordt meteen duidelijk dat de job veel meer inhoudt dan gewoon de kindjes bezighouden.

'Blind Gesprongen', maandag 2 mei om 21.50 uur bij VTM.