'FAROEK' zoekt aanrander van 18-jarige jongen

In oktober vorig jaar is een jongen van 18 jaar onderweg naar school wanneer een onbekende man hem aanrandt. De man stapt samen met de jongen op de trein van de luchthaven van Zaventem naar Brussel Noord.

In de wagon - waar verder niemand zit - probeert hij hem te verkrachten. De federale politie toont beelden van de verdachte aan Faroek Özgünes. Met de hulp van de kijker willen ze de identiteit van de man te weten komen. Het zou kunnen dat hij al meerdere feiten gepleegd heeft.



De Belgische en Nederlandse politie werken samen in de zaak van de onbekende vrouw die vermoord werd en naakt werd achtergelaten net over de Nederlandse grens in Westdorpe. In 'FAROEK' tonen de speurders een nieuwe robotfoto van haar, zoals ze er waarschijnlijk heeft uitgezien toen ze nog leefde. Ze hopen dat iemand van de kijkers haar herkent, want dat zou het onderzoek naar haar dood enorm vooruithelpen.



Verder in 'FAROEK':

In Genk slaat een dader op de vlucht na een overval op een supermarkt. Hij begint te liften en laat zich afzetten aan het station.

In Oostende misleidt een dief een bejaarde man. De dief glipt binnen in zijn appartement en gaat ervandoor met een schoudertas.

Een bende bankkaartdieven pleegt minstens tien feiten in Kortenberg en de omgeving van Brussel. Ze kijken de pincode van hun slachtoffer af en kunnen zo hun rekening plunderen.

