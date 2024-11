Fans (her)beleven Regi vs. Milk Inc. in het Sportpaleis bij VTM 2

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2024

Regi en Linda staan weer zij aan zij. Vorig jaar kroop Linda nog in een waas van mysterie op het podium van het Sportpaleis voor haar - onaangekondigde - comeback tijdens 'The Return'. Nu zijn Regi en Linda weer in full force herenigd als Milk Inc. En hoe.