'Familie': week 46 (2021) - PREVIEW

Maandag 15 november 2021 - aflevering 6884

Véronique voelt zich schuldig tegenover Brigitte. Raven sluit zich op en is onbereikbaar. Lars wil antwoorden en zoekt Leon op. Iris beseft dat ze haar moeder totaal niet kent. Rudi vindt dat Zjef beter stopt met vloggen. Emiel is verliefd.

Dinsdag 16 november 2021 - aflevering 6885

Leon veegt de beweringen van Brigitte van tafel. Lars weet niet meer wie hij moet geloven. Iris is ervan overtuigd dat de buurman van haar moeder iets te maken heeft met haar verdwijning. Emiel krijgt versiertips van Alfons.

Woensdag 17 november 2021 - aflevering 6886

Véronique spoort Lars aan om met Brigitte te gaan praten. Een bekende vlogster deelt de video van Zjef, waardoor die viraal gaat. Benny vreest dat Emiel nooit aan een lief zal geraken met de versiertips van Alfons. Iris krijgt nieuws van de politie.

Donderdag 18 november 2021 - aflevering 6887

Emiel besluit de stap te zetten en spreekt het meisje aan op wie hij verliefd is. Griet wil haar prijs van 'onderneming van het jaar' in de verf zetten en vraagt aan Mieke om CoBrew daarbij te betrekken. Kato overlaadt Jelle met huiselijke taken.

Vrijdag 19 november 2021 - aflevering 6888

Raven heeft al een hele week niets meer van zich laten horen. Hij wil niet met Lars praten. Zjef krijgt veel negatieve reacties op zijn vlog. Ook de gevel van de Foodbar wordt beklad en dat net wanneer er een journaliste langskomt. Raven steelt de autosleutels van Véronique.

