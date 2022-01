'Familie': week 3 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Hanne voelt zich niet op haar gemak en Vanessa is nog steeds boos op Benny. Francesca vindt een luisterend oor bij Jan. Louise vangt bot bij Raven. Niko heeft goed nieuws voor Mathias, Jan krijgt bijzonder bezoek. De examens wegen op Kato en Mieke is ontgoocheld in Mathias. Rudi zit helemaal geblokkeerd. Samira ontdekt de leugens van Benny en Jan krijgt verontrustend nieuws.

Maandag 17 januari 2022 - aflevering 6929

Hanne voelt zich niet op haar gemak, maar probeert dit te verbergen voor haar huisgenoten. Vanessa is nog altijd kwaad op Benny en wil dat hij Samira de waarheid vertelt. Jelle geeft Benny advies. Kato heeft een zware examenweek voor de boeg.

Dinsdag 18 januari 2022 - aflevering 6930

Hanne en Quinten proberen hun huisgenoten nog altijd in het ongewisse te laten. Francesca maakt zich zorgen en vindt een luisterend oor bij Jan. Raven voelt zich opgesloten. Louise wil met hem afspreken, maar vangt bot. Benny volgt Jelles advies. Woensdag 19 januari 2022 - aflevering 6931

Niko heeft Mathias goed nieuws te melden. Jan krijgt een bijzondere bezoeker over de vloer in de Jan & Alleman. Raven vertrouwt Veronique toe dat hij overweegt om weer in het huis van Kathleen te gaan slapen. Kato's zware examenweek weegt door. Donderdag 20 januari 2022 - aflevering 6932

Mieke vindt dat Mathias haar vertrouwen heeft beschaamd. Niko raadt haar aan om het te laten rusten. Rudi zich compleet geblokkeerd, maar weigert uitstel te vragen en klopt overuren. Zjef maakt zich zorgen. Vrijdag 21 januari 2022 - aflevering 6933

Jelle krijgt examenvragen doorgestuurd. Samira ontdekt de leugens van Benny en gaat de confrontatie aan. Rudi heeft de nacht doorgebracht bij Wolff & Bos. Hij wordt door Veronique naar huis gestuurd. Jan krijgt verontrustend nieuws. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!