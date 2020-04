'Familie': week 16 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De coronacrisis speelt ook 'Familie' parten. Op 24 april wordt de laatste aflevering van dit seizoen uitgezonden. Dat is véél vroeger dan voorzien. Maar voor het zover is, staat er nog heel wat te gebeuren. En tot die tijd geven we je elke week de preview van de komende week. Lees hier alvast wat er de volgende week nog te gebeuren staat.



Maandag 13 april 2020 - aflevering 6594

VHanne wordt betrapt. Amélie wil vluchten, maar wordt tegengehouden. Zjef wil mee investeren in het gebouw van de brouwerij, maar Rudi vindt dat geen goed idee. Peter en Mathias hebben iets te vieren.

Dinsdag 14 april 2020 - aflevering 6595

Tony krijgt onaangenaam bezoek over de vloer. Stefanie probeert Benny te overtuigen om Vanessa aan te nemen als thuisverpleegster. Cédric krijgt belangrijk nieuws te horen en reageert woedend.

Woensdag 15 april 2020 - aflevering 6596

Hanne denkt Tony te slim af te zijn. Mieke en Niko dreigen naast een lening te grijpen. Zjef zet Rudi emotioneel onder druk om mee te investeren. Kathleen komt de plannen van Lars te weten. Ze praat met Mathias.

Donderdag 16 april 2020 - aflevering 6597

Patrick en Jenny proberen Jans zinnen te verzetten met een etentje. Benny vertrouwt Vanessa niet. Zij krijgt ondertussen alsmaar meer argwaan tegenover Tony. Cédric vindt steun bij Mathias.

Vrijdag 17 april 2020 - aflevering 6598

Niko wil Quinten helpen. Stefanie en Vanessa spelen onder één hoedje om Benny in de maling te nemen. Brigitte en Jan geloven niet dat er tussen Jenny en Patrick niets meer is dan vriendschap. Tot grote frustratie van Jenny. Amélie wordt zwaar aangepakt.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!