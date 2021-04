Familie Coppens pakt met een klein hartje hebben en houden in richting Zweden

Ruim 850.000 kijkers - met marktaandelen van 35,5% op VVA18-54 en zelfs 41,2% op VVA18-44 (live+uitgesteld) - zagen op paasmaandag hoe Staf Coppens en zijn gezin in Zweden een camping aan het Stora Br meer kochten.

Daar zullen ze nu een nieuw leven beginnen. In aflevering 2 van 'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden' op maandag 12 april geraakt het oude leven in Tremelo stilaan ingepakt. Al zorgt de manier waarop wel voor discussie. Monique zet graag nummertjes op de dozen die verwijzen naar een overzichtelijke inventarislijst. Maar Staf voelt er meer voor om meteen op de dozen te schrijven wat erin zit. 'Neen', houdt Monique het been stijf. 'Ieder zijn systeem. En de dozen zijn mijn systeem.' Staf kan er gelukkig om lachen: 'Gij wérkt op mijn systeem ja!'

Maar niet alles wordt zomaar achteloos in bubbelplastic gerold. 'Bij sommige spullen die ge tegenkomt, moet ge iets langer stilstaan', mijmert Staf met een zwart-witfoto van zijn stiefvader in de hand. 'Mijn stiefvader is helaas twee maanden geleden gestorven. Mama heeft het er nu zo moeilijk mee dat ik ze meepak naar Zweden zodat ze efkes de dingen kan vergeten. Maar mijn stiefvader gaat ook mee, letterlijk. Hij heeft gevraagd om een klein stukje van hem een plaats te geven op een eiland van de camping en ik ga dat doen!'

Mama Agnes vergezelt dus Monique, Staf en de kinderen: 'Ik ben blij want zij zijn enorm enthousiast. Ik weet niet of ik het zou gedurfd hebben op die leeftijd. Met mijn gezin, met de jonge kinderen zo in the middle of nowhere gaan wonen. Maar het is ook een dubbel gevoel he. Dit is zo’n beetje een stukje meegaan om dan te lossen.'

De avond voor de afreis komt er plots onverwacht nieuws van de huidige campinguitbater Anders Svensson. De verwerfvergunning die de familie Coppens nodig heeft om Camp Grinsby te kopen is niet goedgekeurd. En dat terwijl hun hele leven ondertussen in kartonnen dozen zit op een vrachtwagen richting Zweden. 'We hebben geen toestemming om de camping te kopen. Ik weet eigenlijk niet wat zeggen. Ik ben helemaal leeg, helemaal op', zucht Staf.

Alles terug uitpakken en terugzetten is uiteraard geen optie. 'We vertrekken en gaan dat probleem ginder aanpakken', zegt Staf vastberaden de volgende ochtend. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Broers Mathias en Maarten komen het naar Zweden emigrerende gezin Coppens uitwuiven. Met mobilhome, auto en een aanhangwagen vol kartonnen dozen zullen ze koers zetten richting Göteborg. De drie broers kijken elkaar nog eens recht in de ogen. 'Bel maar als er iets is', probeert Maarten de stilte te doorbreken. 'Als ge iets niet kunt. Een lamp indraaien of zo.'

'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden', maandag 12 april om 20.40 uur bij VTM.