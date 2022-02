Extra kilo's én levenswijsheden voor Bockie De Repper in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'

Maandag in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn' stuurt Wim Opbrouck Bockie De Repper doorheen Mechelen om uit te zoeken welke kookwonderen zich bij 'de Maneblussers' thuis afspelen.

Bockie is na zijn culinaire trektocht door Mechelen niet enkel een paar kilo’s, maar ook een paar levenswijsheden rijker.

'De bellemadam' van Mechelen bewijst dat de mensen die het meeste hebben meegemaakt vaak de grootste (en luidste) humor hebben, de 86-jarige cafébazin Rozeke toont Bockie dat alleen lunchen niet eenzaam hoeft te zijn en aan de keukentafel van een Syrisch gezin ontdekt Bockie dat eten een warme herinnering aan thuis is. Maar de levenswijsheid die bij Bockie het hardst binnenkomt, is waarschijnlijk die van Romy. Na de dood van haar vader kwam het curvy model tot het besef dat ons gewicht er niets toe doet. We kunnen dus maar beter met volle teugen van een patatje oorlog genieten.

