Evaluatieparcours op schietstand voor Rooderick en Sven in 'Helden van Hier: Politie Oostende'

In een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Politie Oostende' nemen agenten Rooderick en Sven de kijkers mee op sleeptouw tijdens hun tweemaandelijkse schietoefening op de schietstand.

Een dienstwapen dragen brengt namelijk een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het blijft een dodelijk wapen dat ze in handen hebben. Daarom is het belangrijk om de schietvaardigheid te blijven trainen, liefst bij alle mogelijke situaties die de agenten ook op het terrein kunnen tegenkomen. 'Eigenlijk is dit één van de belangrijkste dingen die we kunnen trainen, hoewel het gelukkig niet zo veel voorkomt dat we het wapen moeten gebruiken. Soms zelfs helemaal niet, wat het allerbeste is', vertelt Sven.

'Helden van Hier: Politie Oostende', woensdag 6 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.