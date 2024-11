Europese voetbaltrein dendert door, LIVE op Play Sports & Play 6

Midden november zorgt een interlandperiode voor een onderbreking in het clubvoetbal. Maar deze week dendert de Europese voetbaltrein nog stevig door. Hij doet dat op Play Sports en Play 6.

Daar zit je op het juiste spoor om alle actie in de Champions League, Europa League en Conference League van dichtbij mee te maken.

Gastheer Bart Raes ontvangt dinsdag analisten Bob Peeters en Imke Courtois voor een avondje Champions League bij Play Sports. Die avond start bij de autoritaire leider in de Eredivisie: PSV. De ploeg van onze landgenoten Johan Bakayoko en Matteo Dams pakte op het kampioenenbal wel nog maar twee punten. Dat is er eentje minder dan de tegenstander van dinsdag: het Spaanse Girona. Om 21u serveren Bart en zijn gasten het hoofdgerecht. Dat wordt gemaakt op Anfield door Liverpool en Leverkusen. Veel ogen zijn daarbij gericht op Xabi Alonso. De ex-speler van Liverpool leek deze zomer op weg om coach op Anfield te worden, maar bleef gewoon in Duitsland. Jelle Tack & Bram Lambert geven commentaar bij deze matchen.

Een dag later ontvangt Caro Houbreghts op Play Sports Hein Vanhaezebrouck en Steven Defour. Zij zetten eerst hun tanden in Shakhtar – Young Boys. Een duel tussen twee teams die in drie matchen nog geen doelpunt maakten. Een scoringsprobleem hebben Bayern München en Benfica dan weer niet. Maar het team van Vincent Kompany staat wel onder druk na nederlagen bij Aston Villa en Barcelona. Jelle Tack en Filip Joos zijn de commentatoren bij deze duels.

Donderdag zwaait de Play 6-studio naar goede gewoonte de deuren open. Op de stoel van de gastheer gebeurt een tijdelijke vervanging, want supersub Dennis Xhaët vervangt Gilles De Coster. Sidekick Carl Dircksens is wel gewoon op post, net als Frank Boeckx en Bob Peeters. Zij kijken eerst of Union kan stunten in de Europa League tegen AS Roma. Later schakelt het gezelschap door naar Letland, waar Anderlecht probeert om zijn foutloze parcours verder te zetten tegen Riga. Bart Raes en Philippe Crols geven commentaar bij deze matchen.

De Conference League-wedstrijd van Cercle Brugge bij het Oostenrijkse LASK en die van KAA Gent tegen het Cypriotische Omonia Nicosia volg je donderdag live bij Play Sports.

Behalve al het bovenstaande lekkers is er deze week nog veel meer te zien op Play Sports. Op dinsdag bezoeken Leipzig-Belgen Arthur Vermeeren, Maarten Vandevoordt en Loïs Openda het Celtic van Arne Engels. Sporting Club is met Zeno Debast dan weer gastheer voor Manchester City. Woensdag is Charles De Ketelaere met Atalanta aan zet bij Stuttgart, en volg je ook de krakers Inter – Arsenal en PSG – Atletico Madrid. Donderdag ontvangt Dries Mertens met Galatasaray het Engelse Tottenham. Voor wie echt niks wil missen zijn alle andere wedstrijden LIVE te volgen via playsports.be !

En zoals steeds sluit Play Sports elke Europese avond af met een highlightsmagazine.

Dinsdag 5 november:

Play Sports 4, 17u15: Europa & Conference League Magazine

Play Sports 4, 18u05: Champions League Magazine

Play Sports 4, 18u30: LIVE, Champions League: PSV - Girona

Play Sports 5, 18u35: LIVE, Champions League: Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

Play Sports 4, 20u40: LIVE, Champions League: Liverpool - Leverkusen

Play Sports 5, 20u50: LIVE, Champions League: Sporting - Man. City

Play Sports Golf, 20u50: LIVE, Champions League: Lille - Juventus

Play Sports 7, 20u50: LIVE, Champions League: Dortmund - Sturm Graz

Play Sports 1, 20u50: LIVE, Champions League: Bologna - Monaco

Play Sports 2, 20u50: LIVE, Champions League: Celtic - Leipzig

Play Sports 4, 22u55: LIVE, Champions League Highlights

Woensdag 6 november:

Play Sports 4, 13u25: LIVE, UEFA Youth League: Club Brugge - Aston Villa

Play Sports 4, 18u05: Champions League Magazine

Play Sports 4, 18u30: LIVE, Champions League: Shakhtar - Young Boys

Play Sports 4, 20u40: LIVE, Champions League: Bayern - Benfica

Play Sports 5, 20u50: LIVE, Champions League: Inter - Arsenal

Play Sports Golf, 20u50: LIVE, Champions League: PSG - Atletico

Play Sports 7, 20u50: LIVE, Champions League: Rode Ster - Barcelona

Play Sports 1, 20u50: LIVE, Champions League: Sparta Praag - Brest

Play Sports 2, 20u50: LIVE, Champions League: Stuttgart - Atalanta

Play Sports 3, 20u50: LIVE, Champions League: Feyenoord - Salzburg

Play Sports 4, 22u55: LIVE, Champions League Highlights

Donderdag 7 november:

Play Sports op Play 6, 18u10: LIVE, Europa League: Union - Roma

Play Sports 1, 18u40: LIVE, Europa League: Galatasaray - Tottenham

Play Sports 2, 18u40: LIVE, Europa League: Union - Roma

Play Sports 3, 18u40: LIVE, Conference League: KAA Gent - Omonia Nicosia

Play Sports op Play 6, 20u55: LIVE, Europa League: Riga - Anderlecht

Play Sports 1, 20u55: LIVE, Conference League: LASK - Cercle Brugge

Play Sports 2, 20u55: LIVE, Europa League: Riga - Anderlecht

Play Sports 3, 20u55: LIVE, Europa League: Man. United - PAOK

Play Sports 4, 20u55: LIVE, Europa League: Ajax - Maccabi Tel Aviv

Play Sports 1, 23u30: LIVE, Europa & Conference League Highlights Magazine